Fue campeón del fútbol colombiano y montó un negocio en honor a su apodo

En la Liga 2016 I del fútbol colombiano el campeón fue Independiente Medellín, que contó con la dirección técnica de Leonel Álvarez y que tuvo en sus filas a jugadores de nivel como David González, Marlon Piedrahita, Juan David Cabezas, Mauricio Molina, Christian Marrugo, Leonardo Castro, Hernán Hechalar y también Jhon 'Goma' Hernández, entre otros.

Precisamente de 'Goma' Hernández nos vamos a referir, como quiera que después de dejar la actividad profesional en 2021 jugando para Bucaramanga, decidió explorar otros caminos distintos a la siempre exigente actividad del balón.

"Yo quería seguir jugando, toqué puertas acá (en Antioquia), tenía algunos asuntos personales por atender, no me podía ir a otra ciudad, no se me abrió ninguna puerta y ante la falta de oportunidades, decidí explorar otros rumbos. Pero más allá de eso, hay amigos que me dicen que aún hasta podría seguir jugando profesionalmente", contó Hernández, nacido en Medellín y de 37 años, en el arranque de una charla abierta con Gol Caracol, en la que dio testimonio de que después del fútbol hay vida, más siendo una carrera en la que se es útil hasta corta edad.

El otrora volante mixto analizó varios frentes para invertir el dinero ganado en nueves clubes de nuestro país y así se decidió por uno bien particular. "Quería crear mi propia marca, establecer una compañía de suplementos y nutrición. Así nació 'GOM Nutrition' (https://somosgom.com/)y le cuento que ya estamos vendiendo nuestros productos en toda Colombia", precisó Hernández.

En medio de este proceso de puesta en marcha de la empresa, se establecieron varios productos que están a disposición y ahí no faltaron las gomas, con las que le hizo honor al apodo que le acuñaron mientras estuvo activos en los estadios de Colombia.

"La primera línea se enfoca en suplementos deportivos, como proteínas, aminoácidos y creatinas, entre otros. En la segunda línea tenemos el té verde y un producto para el colón. Y luego es la que más me gusta y apasiona: las gomitas. Surgió la genial idea de crear gomitas de colágeno y biotina, gomitas para niños, gomitas de vitamina C, e incluso gomitas de vinagre de manzana, para ayudar a conciliar el sueño", detalló el antioqueño, con visible elocuencia y con fe en poder crecer en su emprendimiento.

'Goma' Hernández en su paso por el Medellín. Aquí disputa el balón con 'Carachito' Domínguez. Foto: archivo Colprensa

Aunque hasta ahora va dado algunos pasos, Jhon Hernández también proyecta poder destinar recursos para ayudar a la gente. "Lo primero que necesitamos es empezar a vender más y recuperar parte de la inversión que hicimos. Después de eso, tenemos un plan para destinar una parte de las ganancias de cada producto a ayudar a personas necesitadas y otra parte a niños con cáncer. Ese sería más adelante", agregó el popular 'Goma'.

Así las cosas, ahora los objetivos de Jhon Hernández tienen que ver con 'ganar' en su empresa y cosechar triunfos en los proyectos que tiene, por los que trabaja ahora en el día a día, alejado de las canchas.

Hablando de fútbol con Jhon 'Goma' Hernández

¿Qué le dejó el fútbol?

"Yo digo que muchas personas sostienen que el fútbol no tiene relevancia en la vida. No sé si entienden de fútbol, pero para mí tiene un significado profundo. No saben nada, porque para mí, el fútbol lo es todo en la vida. A través de este deporte, he experimentado, he encontrado a Dios, he cometido errores, he conocido amigos y personas que han compartido tanto mis momentos de felicidad, como de tristeza. Me regaló amigos, experiencias y conocimientos".

¿Cuál es el equipo de sus amores?

"Desde que era niño, a partir de los 13 años, comencé a jugar en Medellín. Mi carrera fue una especie de desafío personal, enfrentando algunos temores y dificultades en el camino. Convertirse en parte del Independiente Medellín significaba mucho para mí, era un objetivo que se remontaba a mi infancia, superando obstáculos y desafíos personales para llegar allí. Desde las dificultades en las inferiores, hasta cumplir el sueño de jugar en el equipo principal, cada paso fue significativo. Independiente Medellín es el equipo al que más aprecio. Agradezco profundamente a todos los que me ayudaron en el camino, aunque reconozco que cometí errores en el proceso".

Ya no hay esperanzas de volver al fútbol profesional...

"Te cuento que me siento preparado para competir en cualquier equipo de Colombia. Siempre he tenido una pasión por la competencia y los que me conocen saben que me esfuerzo por mantenerme en buena forma física. He estado jugando en la Selección Antioquia Máster últimamente, y mis compañeros me han animado a volver. Estoy listo para asumir el desafío y demostrar lo que puedo hacer en el campo. Es una opción que estoy considerando seriamente y no la descarto en absoluto".

¿Es decir que se juega su partidos de fin de semana?

"Sí, suelo participar en un torneo local que me gusta mucho, se llama 'Torneo Búcaros', aquí en Bello. Hay una buena competencia con jugadores de calidad. Disfruto del ambiente del lugar y es una oportunidad para reunirme con la familia y compartir momentos juntos. Aunque no me pagan por jugar, sé que algunos jugadores reciben compensación por participar. En mi caso, juego en el equipo Betplay y aunque nunca hemos hablado de compensación con la persona que me invitó a jugar, ha sido muy amable y cercano, lo cual valoro mucho".