¿Qué es de la vida de Edison 'Guigo' Mafla, exjugador de Cali, América y Santa Fe?

Aún muchos recuerdan sus goles de media distancia o de tiro libre. Esa fue una de sus cualidades que quedó grabada entre los aficionados y también en la prensa de nuestro país. Jugó en clubes de Colombia, España, Chile, Perú y Ecuador entre 1991 y 2005. Es Edison 'Guigo' Mafla, quien se encuentra en su natal Cali junto a su familia y atendió el llamado de Gol Caracol con la amabilidad de siempre, para contar de su presente, hablar de los tiempos posteriores a su retiro del fútbol y también, para entregar su opinión con respecto al juego que se práctica en la actualidad.

Más allá de su adiós del profesionalismo, para el nacido en Florida, en el Valle del Cauca, ese cariño por el balón sigue, su vida siempre ha estado en los terrenos de juego y seguramente será algo que no dejará nunca.

"Acá estamos, bien. Teníamos un compromiso con el secretario de deportes Carlos Diago, en un programa que se llama 'Idolos', acompañándolo a los sectores de Cali más vulnerables. Esperemos que esto siga ahorita. Y también haciendo personalizados con niños", comenzó contando el vallecaucano.

En medio de esa iniciativa, el antiguo mediocampista que debutó profesionalmente con Deportivo Cali daba testimonio de su carrera y también evidenciaba la necesidad de practicar algún deportivo, en medio de diferentes problemáticas sociales que se viven no solamente en la sultana del Valle, sino también en el país.

"Es bueno poder apoyar a esos jóvenes, a los niños que se vinculen también a estudiar. Hacerles ver que el deporte lo saca muchas situaciones difíciles. Ese acompañamiento era valioso, y esperemos que siga el programa", agregó el conocido 'Guigo'.

Edison Mafla, exjugador colombiano que militó en clubes como Deportivo Cali, América de Cali, Deportes Quindío, Villarreal, entre otros Getty Images

Además de esto, de igual manera Mafla dedica parte de su tiempo a los entrenamientos personalizados de nuevos talentos que tocan a su puerta para buscar perfeccionamiento y pulir cualidades futbolísticas.

"Yo estoy aquí en la ciudad de Cali y me pueden contactar. Lo que se busca mucho es mejorar lo que es la parte de la fundamentación, que es lo primordial en el fútbol y lo físico. Cuando vienen de Estados Unidos a sus vacaciones, me traen los niños y yo les hago el trabajo. La idea es ayudarles", contó el exjugador de América, Santa Fe y Deportes Quindío.

Pese a su experiencia, a Edison Mafla también le ilusionaría el hecho de tener posibilidades de integrar algún cuerpo técnico profesional del departamento. Así dijo que "si se da la oportunidad, pues bienvenido sea. Uno tuvo experiencias en el fútbol y poderlo trasladar a una institución grande sea Cali y América sería importante".

Edison 'Guigo' Mafla y sus conceptos sobre el fútbol de hoy

¿Aún tiene reconocimiento 'Guigo' Mafla?

"La gente reconoce que uno jugó al fútbol. Trato de ser como más bien tranquilo y no hablar de todo lo de lo que uno ha hecho, sino que la gente se lo reconozca a uno. Soy una persona muy humilde. El fútbol me dejó enseñanzas. En el momento brillante deportivo se te acercan muchas personas, se ven muchas cosas y que llegaron a uno por las cosas materiales. Pero bueno, eso no importa porque uno tiene una buena familia y algunos amigos".

¿Juega fútbol en Cali?

"La gente sabe que se vive el fútbol con mucha pasión. Y yo a nivel profesional hice cosas buenas. Ahora ya a nivel de veteranos, pues los fines de semana juego, en un torneo muy importante donde están muchos exjugadores como Víctor Bonilla, Walter Escobar, hace unas semanas vino'Tino' Asprilla. Es un equipo de amigos y nos reunimos en un torneo importante acá en Cali en el Barrio Olímpico. Nuestro equipo se llama Umbro".

¿Cómo ve a Cali y a América, además del ambiente de la Liga?

"En este momentos los equipos del Valle están pasando por un mal momento, el Deportivo Cali, arrancó bien, pero perdió partidos. América de Cali trató de sacar la cabeza, pero viene con complicaciones. Ojalá que la situación cambie, porque son equipos grandes, de jerarquía. Mire que el equipo grande ha tenido dificultades. Los que entre comillas no son tan grandes, ahí van haciendo las cosas bien como Pereira, de Leonel Álvarez; el Tolima que es protagonista y Equidad que anda ahí metido".

Néstor Lorenzo y Jhon Córdoba con Selección Colombia - Foto: FCF

¿Y la Selección Colombia?

"La veo bien. lo que pasa es que acá en Colombia critican muy fácil. Yo siempre voy a ser hincha numero uno de la Selección, independientemente del técnico que tengamos. Ojalá les vaya bien y que hagan una buena preparación en estos dos partidos que van a tener, y que en la Copa América hagan un gran trabajo".