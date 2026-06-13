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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fuerte denuncia contra Bucaramanga; "vulnera los derechos laborales de los jugadores"

Fuerte denuncia contra Bucaramanga; "vulnera los derechos laborales de los jugadores"

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) se pronunció en redes sociales con una denuncia sobre el caso de dos jugadores que fueron despedidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
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El fútbol colombiano está en la pausa de mitad de año luego de que Junior ganara la Liga BetPlay I-2026, sin embargo, las noticias y novedades no paran. El viernes se dio a conocer una denuncia en contra del Atlético Bucaramanga, en la cual alegan la vulneración de derechos laborales.

La situación fue expuesta en redes sociales por Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) y tiene que ver específicamente con el caso de dos jugadores. Lo que más sorprende es que uno de los involucrados es de le entraña del equipo y ha sido el capitán dentro de la cancha del club 'leopardo'.

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"Desde ACOLFUTPRO denunciamos que el Bucaramanga, club de la Dimayor, incurre en graves violaciones al Estatuto del Jugador de la FCF, vulnerando de manera directa los derechos laborales de los futbolistas Jefferson Mena y Fáber Gil. Es importante resaltar que ese club: Terminó unilateralmente y sin justa causa los contratos de ambos futbolistas, vulnerando los Artículos 18 y 20 del Estatuto del Jugador de la FCF. No ha pagado salarios. Como si fuera poco, tampoco ha pagado las liquidaciones e indemnizaciones de ley derivadas del despido injustificado, infringiendo el Artículo 21 del Estatuto. Ante estas vulneraciones, presentaremos las acciones correspondientes ante el Ministerio del Deporte, Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Sociedades para que se garantice el respeto a la norma y se sancione drásticamente la conducta del Bucaramanga", se lee en el comunicado del ente que defiende los intereses de los jugadores.

De esta manera, ahora solo queda esperar si hay un pronunciamiento por parte de los ministerios de trabajo y deporte o incluso de la misma escuadra santandereana, pronunciándose sobre esta delicada situación.

Por lo pronto, en cuanto a lo deportivo, los bumangueses anunciaron hace unos días la contratación de Pablo Peirano como nuevo entrenador luego de la salida de Leonel Álvarez.

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