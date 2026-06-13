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Gol Caracol  / Más Deportes  / James Harden, figura de la NBA, arrestado por porte ilegal de armas

James Harden, figura de la NBA, arrestado por porte ilegal de armas

Este sábado, James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers, de la NBA, fue detenido por miembros de la Policía, en Houston, Texas. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers.
James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers.
AFP.

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers de la NBA, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston (Texas) por portar un arma de forma ilegal en su vehículo, aunque ya fue puesto en libertad, informó la cadena ESPN.

El arresto del escolta de 36 años tuvo lugar a las 3:41 hora local (8:41 GMT) en el condado de Harris, según registros judiciales, que revelan que Harden tenía una pistola a la vista y desenfundada en el asiento trasero de su automóvil.

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Poco antes de las 5:00 hora local fue liberado tras pagar una fianza de 100 dólares.

Aunque el estado de Texas es uno de los más laxos de Estados Unidos en lo que al porte de armas se refiere, está prohibido que esta se encuentre suelta a la vista.

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Harden, que fue traspasado desde Los Angeles Clippers a los Cavaliers el pasado febrero, podría convertirse en agente libre este verano si declina su opción para renovar por un año.

El escolta promedió 19,2 puntos y 5,5 asistencias durante los últimos 'playoffs', en los que la franquicia de Ohio alcanzó las finales de la Conferencia Este antes de ser barridos por los New York Knicks.

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