Camilo Vargas, ídolo de Atlas y con el Mundial entre ceja y ceja ; así ven al arquero de Colombia

Camilo Vargas se siente como en 'casa' en Guadalajara, ciudad donde la Selección Colombia estableció su campamento para el Mundial 2026. El arquero de la 'tricolor' es un hijo adoptivo de la capital del estado de Jalisco, debido a lo que ha logrado y conseguido con Atlas; el bogotano es ídolo del conjunto 'rojinero'.

Los hinchas del cuadro 'azteca' aman al número uno en el arco de la 'amarilla' para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Vargas fue baluarte en el título de la escuadra tapatía en el 2021, y que rompió una sequía para el Atlas de 70 años sin levantar ningún trofeo.

Desde México no dudaron en elogiar al exDeportivo Cali y Santa Fe, que se alista para su estreno como titular en una Copa del Mundo. Un periodista deportivo de la nación norteamericana no dudó en afirmar que el guardameta, de 37 años, es el mejor jugador en la historia del club.



Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, en el partido contra Jordania, previo al Mundial 2026 AFP

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"Lo vemos plasmado en las paredes y lo vemos plasmado en el corazón de todos los 'rojinegros'. Yo no tengo duda, y yo creo que ningún aficionando del Atlas, tendrá en decir que Camilo Vargas es el mejor jugador en toda la historia del club", esas fueron las palabras de José María Garrido, comunicador mexicano en charla con Noticias Caracol y Gol Caracol.

Y es que Vargas Gil ha hecho parte de la camada de los futbolistas que lograron llevar al Atlas a lo más alto del podio. Además del título del 2019, Vargas logró el Torneo Clausura MX del 2022 Campeón y el de Campeones en 2022.

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"Camilo formó parte de una generación muy importante para esta historia recientemente construida de esta institución, y si bien es cierto hubo jugadores importantes, como Julio Furch y Julián Quiñones, quien tuvo un paso importante por acá, pero Camilo siguió", añadió Garrido.

México; la segunda casa de Camilo Vargas

El arquero de la Selección Colombia no ha dudado en decir en varias oportunidades que la nación 'azteca' es su segundo hogar; que la gente es muy cálida y servicial.

"México ha sido desde mi experiencia como mi segunda casa, son gente muy amable, muy cordial, muy atenta, siempre prestan servicio. Los colombianos vamos a encontrar a personas que nos van ayudar, a guiar", sostuvo el bogotano en una de las atención a prensa con la 'tricolor'.