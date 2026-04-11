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Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO: hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO: hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de Montecarlo

Este domingo, el español Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán por primera vez en 2026 para definir al campeón del Masters 1.000 de Montecarlo. ¡El número uno del mundo está en juego!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por el títutlo en Montecarlo.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por el títutlo en Montecarlo
Getty Images.

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