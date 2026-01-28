Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 2-1 Millonarios

Publicidad
La Liga BetPlay I-2026 no se detiene. El pasado martes 27 de enero, se dio inicio a la fecha 3, con el clásico entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, que finalizó 2-2. Luego, el turno fue para Fortaleza y Llaneros, quienes también repartieron puntos al igualar 1-1. Y los empates continuaron, ya que Independiente Medellín y Deportes Tolima quedaron 2-2.
Ahora, este miércoles 28 de enero, el turno fue para Alianza y Boyacá Chico, que firmaron un 1-1. Horas más tarde, Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira protagonizaron un partido lleno de golazos. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, empataron 2-2, con buenas anotaciones de Yúber Quiñones y Edwin 'Shirra' Mosquera.
Por último, en el estadio La Libertad, Deportivo Pasto agravó la crisis de Millonarios y, de paso, siguió con puntaje perfecto. Fue triunfo 2-1 a favor del conjunto 'volcánico', gracias a los goles de Yélier Góez y Andrey Estupiñán, mientras que Rodrigo Contreras marcó para el 'embajador'. Justamente el equipo capitalino sigue en el fondo de la tabla de posiciones.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Pasto
|9
|3
|+3
|2
|Tolima
|7
|3
|+4
|3
|América
|6
|2
|+4
|4
|Llaneros
|5
|3
|+2
|5
|Bucaramanga
|5
|3
|+1
|6
|Fortaleza
|5
|3
|+1
|7
|Once Caldas
|4
|2
|+1
|8
|Atlético Nacional
|3
|1
|+4
|9
|Deportivo Cali
|3
|2
|+1
|10
|Jaguares
|3
|1
|+1
|11
|Santa Fe
|3
|3
|0
|12
|Junior
|3
|2
|-1
|13
|Inter de Bogotá
|3
|2
|-2
|14
|Deportivo Pereira
|2
|3
|-2
|15
|Águilas Doradas
|1
|2
|-1
|16
|Cúcuta
|1
|3
|-2
|17
|Medellín
|1
|3
|-3
|18
|Alianza
|1
|3
|-3
|19
|Boyacá Chicó
|1
|3
|-5
|20
|Millonarios
|0
|3
|-3
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali
Día: jueves 29 de enero.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Cincuentenario.
Jaguares vs. Internacional de Bogotá
Día: jueves 29 de enero.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Jaraguay.
América de Cali vs. Once Caldas
Día: jueves 29 enero.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Junior de Barranquilla recibía a Atlético Nacional, el viernes 30 de enero, pero como el 'verdolaga' enfrentará a Inter Miami, de Lionel Messi, en el estadio Atanasio Girardot, el sábado 31 de enero, el encuentro se aplazó. Eso sí, hasta el momento, no se ha definido la programación (día y hora) de este compromiso, válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026.