Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 2-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 2-1 Millonarios

Este miércoles continuó la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026, con tres partidos que dejaron resultados sorpresivos, noticias importantes y movimientos en la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Millonarios enfrentó a Deportivo Pasto, por la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026
