Hugo Rodallega, la rompió en la gala de los mejores del fútbol colombiano en 2025

Hugo Rodallega, figura en el título de la Liga Betplay I 2025 de Santa Fe, fue el gran protagonista en la gala 'Estrellas Águila' que se realizó en la noche de este jueves en el Movistar Arena, en Bogotá. El experimentado futbolista se llevó el galardón al mejor jugador del año, al mejor delantero y también hizo parte del once ideal de la temporada.

Así, todas las miradas se las llevó el vallecaucano que arrasó entre los galardonados, justo un día después de haber sido figura del título de los 'cardenales' en la Superliga, al superar en la serie de ida y vuelta a Junior de Barranquilla.

En el pomposo acto estuvieron presentes los principales dirigentes de nuestro balompié, entrenadores, jugadores y hasta viejas glorias como Francisco Maturana, Arnoldo Iguarán y Willington Ortiz, quien recibió un trofeo por ser leyenda, por solamente mencionar a algunos.

El arquero más votado fue Andrés Mosquera Marmolejo, de las filas de Independiente Santa Fe, y el premio fue entregado por Óscar Córdoba.



"Gracias a todos los presentes que votaron por mí, agradecer al equipo y a todos", expresó el golero del 'cardenal' tras recibir la distinción.

Publicidad

En la categoría del mejor defensor de la Liga BetPlay 2025 los nominados fueron William Tesillo, Jermein Peña y Daniel Londoño. Finalmente, el jugador del Junior de Barranquilla se quedó con el premio.

Además, Jorman Campuzano, de las filas de Atlético Nacional, se quedó con el galardón de mejor mediocampista. Mientras que Hugo Rodallega fue el mejor delantero. En medio de la entrega al artillero vallecaucano, Dayro Moreno subió al escenario para compartir el premio con su colega. Ambos recibieron sonoros aplausos.



Otros premios de la gala 'Estrellas Águila'