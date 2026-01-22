Síguenos en:
Hugo Rodallega, la rompió en la gala de los mejores del fútbol colombiano en 2025

Hugo Rodallega, la rompió en la gala de los mejores del fútbol colombiano en 2025

En un acto celebrado en Bogotá, se entregaron y reconocieron a los más destacados de la Liga de fútbol colombiano en las ramas masculina y femenina. También el once ideal del año.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Hugo Rodallega, figura de Santa Fe y del fútbol colombiano.
