Hugo Rodallega sigue soñando con la Selección Colombia: "La ilusión está intacta, sería un orgullo"

Hugo Rodallega consiguió un nuevo título en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe. El experimentado delantero vallecaucano fue pieza clave para que el 'león' se adjudicara la Superliga, campeonato que le ganó al Junior de Barranquilla con un marcador global de 4-1.

El popular 'Hugol' anotó dos tantos en la serie frente a los 'tiburones', demostrando que su fútbol está vigente; uno de ellos fue de tiro libre. Rodallega no ocultó su felicidad por el logro conseguido y espera que este 2026 lleguen muchos más.

Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto: Colprensa

"Afortunado de seguir haciendo historia, dejando huella con esta gran institución. Nos vamos felices por haber conseguido el primer título del año, la gente se fue feliz a las casas y eso nos deja muy satisfechos", dijo de entrada el artillero de 40 años en la zona mixta del estadio Nemesio Camacho El Campín.



Por supuesto que su excelsa presentación en la Superliga con Santa Fe, y lo que ha venido mostrado a nivel futbolístico en el último tiempo, volvió a suponer el interrogante de la Selección Colombia. Si sueña con volver a vestirse de amarillo, azul y rojo.

"Yo disfruto con Santa Fe y lo he hecho durante toda mi carrera también. Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección. Cuando estaba en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, siempre hice goles y siempre me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, sigo marcando goles, pero quienes deciden quién va a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso; sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta", expresó.

Y sobre si ha tenido una conversación con Néstor Lorenzo, director técnico de la 'tricolor', Rodallega respondió de forma muy sincera.

"Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país; sería un orgullo. Sin embargo, es algo que lo manejo con calma, con cautela, intento no hablar mucho del tema. Con Santa Fe concentrábamos en la Federación el año pasado, tuve esa oportunidad de conversar con el 'profe' (Néstor) Lorenzo, con Amaranto (Perea) y con su cuerpo técnico, pero hacíamos un énfasis a un posible llamado, simplemente reconocían lo bien que me está yendo en Santa Fe, resaltando mi carrera. Ellos lo han manifestado muchas veces que nos hemos encontrado. Lo del llamado, ellos harán un análisis diferente y escogerán a las personas que ellos creen que deben estar", finalizó.