Hugo Rodallega y su futuro; "no sé de dónde salió la noticia de que me quiero ir de Santa Fe"

En medio de una ola de rumores que aseguraban su salida de Independiente Santa Fe a final de año, Hugo Rodallega rompió el silencio hace pocos minutos para aclarar su panorama deportivo. El delantero fue contundente al desmentir las versiones periodísticas que daban por hecha su partida y reiteró que su deseo principal es extender su vínculo con el conjunto 'cardenal'.

"Es totalmente falso que me quiera ir de Santa Fe, no sé de dónde salió esa noticia. Me sorprendí ayer que algunos canales estuvieran asegurando que yo me iba. Lo que sí es cierto es que termino mi contrato en diciembre y que en algún momento he dicho que quiero terminar la carrera con la camiseta del Deportes Quindío, pero hoy la prioridad es Santa Fe", afirmó el atacante.

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Rodallega fue claro respecto a sus pretensiones de cara a la negociación y expresó su deseo de prolongar su estancia por un periodo considerable: "Si yo pudiera renovar mi contrato, que sea por dos años". No obstante, el referente del ataque albirrojo reconoció que la decisión final no depende únicamente de él: "Ojalá se pueda hablar del tema de la renovación, es algo que dependerá del cuerpo técnico y de la directiva. La intención es quedarme".

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El goleador también aprovechó para recalcar la comodidad que siente tanto él como su entorno cercano dentro de la institución capitalina, desmarcándose de los comentarios sin sustento sobre su marcha.



"Mi intención es quedarme, ya veremos qué pasa. No sé de dónde lo sacaron, lo aseguran sin ningún argumento. Es sorprendente, pero son cosas que hay que saberlas manejar. Acá es mi casa, estoy cómodo, mi familia es feliz, estoy disfrutando de una etapa de mi carrera en la que he vivido momentos tan bonitos con Santa Fe, por la historia que se ha construido y se viene construyendo, para volver a pelear el título", sostuvo.

Finalmente, el experimentado artillero fijó su mirada en los objetivos deportivos inmediatos antes del vencimiento de su contrato en diciembre, dejando clara su ambición de seguir sumando trofeos a la vitrina del club. "Si me voy a ir, ojalá que sea con otro título. Me quiero quedar porque acá me siento bien", concluyó.

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