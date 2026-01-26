Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fue campeón con Millonarios y ahora es psicólogo de un club mexicano, que podría desaparecer

Fue campeón con Millonarios y ahora es psicólogo de un club mexicano, que podría desaparecer

Se trata de uno de los jugadores más importantes y queridos en el último tiempo en Millonarios. Se retiró hace dos años para dedicarse a la psicología.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios, campeón de la Liga 2017-II.
Millonarios, campeón de la Liga 2017-II.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad