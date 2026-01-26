Fue campeón con Millonarios y ahora es psicólogo de un club mexicano, que podría desaparecer

Nicolás Vikonis vivió el fútbol desde dos miradas distintas: primero como arquero profesional y hoy como psicólogo deportivo. Su historia conecta a Millonarios, donde fue campeón de la Liga II-2017, con Mazatlán FC, el club mexicano en el que actualmente trabaja y que atraviesa un momento de incertidumbre institucional.

El uruguayo defendió el arco de varios equipos más allá de su país, pero en Colombia dejó una huella especial. Con Millonarios disputó 129 partidos oficiales, recibió 124 goles y mantuvo su portería invicta en 47 ocasiones, consolidándose como una pieza clave del equipo campeón de 2017. Su carrera también incluyó pasos por Puebla (86 partidos), Mazatlán (71), Boyacá Patriotas (67), Celaya, Rampla Juniors, Cerrito y Liverpool de Montevideo, para un total de 430 encuentros como profesional.

Mientras construía su trayectoria como futbolista, Vikonis ya pensaba en el futuro. “En esa etapa de la adolescencia (…) me encontré en el liceo una profesora de filosofía que también era psicóloga y me dieron ganas de incursionar”, explicó en una entrevista reciente. Estudiar psicología no fue sencillo, pero se convirtió en una herramienta clave para su vida y su carrera. “Gran parte de la posibilidad de hacer una carrera larga (…) tiene que ver con la capacidad de tener la parte mental trabajada”, afirmó en una entrevista con 'Ovación', de 'El País', de Montevideo.



Hoy, lejos del arco, lidera un proyecto innovador en Mazatlán. “Armamos un área de rendimiento mental, que involucra lo que es el bienestar psicológico”, contó, destacando el trabajo conjunto con el cuerpo técnico, el área médica y la gerencia deportiva. Su enfoque busca entender al futbolista como deportista y como persona, integrando la gestión emocional al rendimiento competitivo.

El desafío actual va más allá del deporte. La reciente venta del club ha generado incertidumbre interna. “Es un momento de inestabilidad general a nivel del club y eso se traduce a situaciones propias de ansiedad”, explicó. Ante ese escenario, su trabajo se centra en ayudar a los jugadores a diferenciar entre lo que pueden controlar y lo que no. “Trato de ayudarlos a que se centren en lo que está en su control y hacer foco en el presente”, agregó.

Vikonis no cree que su pasado como jugador sea la única credencial para su rol actual. “Lo que te valida es el conocimiento”, aseguró, aunque reconoce que su experiencia le permite una mayor cercanía con los futbolistas.