"Dimayor reconoce que hay un error de América con Yhormar Hurtado y le da la razón a Boyacá Chicó"

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor sobre el caso de Yhormar Hurtado no dejó conforme a Boyacá Chicó. Nicolás Pimentel, presidente del conjunto boyacense, considera que la determinación termina dándole la razón a su club en el fondo de la reclamación, pero sin aplicar las consecuencias sobre los partidos que el defensor ya disputó con América de Cali.

La Comisión confirmó que el conjunto 'escarlata' no perdió los puntos obtenidos ante Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, pero determinó que Hurtado es inelegible para disputar partidos oficiales con América durante el resto de la temporada 2026, en aplicación del artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Precisamente ahí está la principal inconformidad de Pimentel, quien habló en exclusiva con Gol Caracol.

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“Si la Comisión de segunda instancia encontró algún motivo para volver al jugador inelegible hasta el último partido de este año y ellos toman la decisión de que no vuelva a participar, ya que FIFA dice que tres inscripciones en una temporada, dos jugando que son las de Tolima y Always Ready, pero en América no podía jugar”, explicó el dirigente.



Para el presidente de Boyacá Chicó, la imposibilidad de jugar con América debía existir desde el momento en que el futbolista fue incorporado para competir con el club y no únicamente a partir de la nueva decisión.

Pimentel reconoce que América podía contratar al jugador, registrarlo y asumir su salario, pero sostiene que la normativa le impedía utilizarlo en partidos oficiales.

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“Sí podía inscribirlo y pagarle un salario y se adaptara, todo, pero no podía jugar. Entonces si la Comisión encuentra que no puede jugar de aquí en adelante, ¿por qué no tiene consecuencia sobre los partidos ya jugados, si es el mismo motivo?”, cuestionó.

El dirigente considera que la resolución genera una contradicción: por un lado, establece que Hurtado no puede actuar con América hasta el final del año; por otro, mantiene los resultados de los encuentros en los que el defensor participó, incluido el partido que América ganó 7-0 frente a Boyacá Chicó.

Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali. Foto: X de América.

“Lo que pasó, nos terminan diciendo que Boyacá Chicó tiene la razón, pero empieza desde hoy y no para atrás”, afirmó Pimentel.

La postura del dirigente apunta ahora hacia una eventual disputa internacional. Pimentel aseguró que la decisión deja al club en una posición favorable para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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“Todo me lo pusieron en bandeja de plata para el TAS”, sentenció.

El presidente de Boyacá Chicó insiste en que su reclamación no buscaba simplemente cuestionar la participación de Hurtado hacia adelante, sino determinar si el jugador estaba habilitado para disputar los encuentros anteriores.

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“Me dan la razón con la normativa, la cual era muy clara. Están cometiendo el error de decir que Boyacá Chicó tiene razón, entonces desde ahora y hasta diciembre, el jugador no puede jugar, pero entonces lo que yo denuncio que es la violación de los reglamentos, no lo van a reconocer”, manifestó.

Así, aunque la Dimayor mantuvo los resultados y los puntos obtenidos por América, Boyacá Chicó considera que la propia resolución confirma el argumento central de su denuncia y abre la puerta para llevar la discusión a otra instancia.

Por ahora, el caso de Yhormar Hurtado vuelve a quedar en el centro de la polémica. Y esta vez, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si el defensor puede jugar: la pregunta es desde cuándo debía aplicarse esa inhabilidad y qué consecuencias deberían tener los partidos que ya disputó.