Jugador del América tira dardo a su hinchada; "queremos que estén, que nos den su apoyo"

Este domingo 25 de agosto América y Nacional estuvieron frente a frente en busca de olvidar sus fracasos continentales de mitad de semana, con eliminaciones de Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, ninguno de los dos se sacó ventaja, terminando el partido con un empate 1-1. Ambos equipos, con la igualdad, agudizaron más sus crisis y hay incertidumbre por la continuidad en el banco de sus entrenadores, especialmente de Diego Raimondi, y de Javier Gandolfi.

Una de las novedades en el juego fue la presencia del jugador del América Dylan Borrero, quien no veía minutos desde el partido de vuelta frente a Tigres en la Copa Betplay el 6 de agosto, por una lesión. Borrero, de 23 años, fue una de las contrataciones más importantes del 'escarlata' para el segundo torneo del año. El jugador ha participado en 8 partidos hasta ahora, ha anotado un gol y ha dado 2 asistencias, por lo que se esperaba su vuelta para fortalecer el ataque del conjunto caleño.

El atacante sufrió una lesión muscular leve en los aductores en el partido de copa, y pudo reaparecer hasta el encuentro contra Nacional el domingo.

Publicidad

El jugador disputó 23 minutos, y tras la finalización del juego dio unas declaraciones ante los medios de comunicación.

Sobre su regreso tras la lesión:

"Bien, pensé que me iba a costar más, y bueno, lo importante es que volvimos, y no sentí nada, y volver al ritmo va a ser muy importante en este periodo."

Publicidad

La situación del América de Cali:

"Estamos convencidos que vamos a mejorarlo, y cada partido hay que demostrarlo, confío en mis compañeros, en los delanteros, en mí, y eso es lo que importa."

Dylan Borrero con América - Foto: América de Cali Oficial

Los días con la lesión:

"Frustración no, porque felizmente tuve una lesión y hoy volví, y lo importante es creer en mi, se que la hinchada escribe, manda mensajes, pero bueno, lo importante es que yo estoy cerrado en mi, se mis condiciones y eso no me afecta."

Mensaje para la hinchada escarlata

"Tenemos que estar juntos los dos, la hinchada como los jugadores, porque eso es lo que importa, no solo es apoyar cuando el equipo está en su mejor momento. Son fases y cuando estamos en un mal momento, también queremos que estén aquí apoyándonos."



Próximo partido del América de Cali

La escuadra 'escarlata' se medirá este miércoles 27 de agosto a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Americo Montanini por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay.