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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Revolución por Dayro Moreno en el Atanasio Girardot; lo tuvieron que frenar ante la ovación

Revolución por Dayro Moreno en el Atanasio Girardot; lo tuvieron que frenar ante la ovación

En la noche de miércoles se jugó Nacional vs Once Caldas en el Atanasio Girardot, un partido benéfico por las víctimas del terremoto en Colombia. Dayro Moreno fue protagonista.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Dayro Moreno Once Caldas
Dayro Moreno celebrando gol con el Once Caldas - Foto:
Colprensa

Luego del empate 2-2 entre Atlético Nacional y Once Caldas, los únicos dos equipos con Copa Libertadores en Colombia, en un partido benéfico para recaudar fondos y suministros para los damnificados y víctimas del terremoto en nuestro país, hubo un emotivo momento también, liderado por Dayro Moreno.

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Tras el pitazo final, y sabiendo del pasado del tolimense en el equipo 'verdolaga', del que ha dicho es hincha, además de su amor por el 'Blanco Blanco', muchos hinchas corearon el nombre del goleador, quien decidió corresponder al cariño y acercarse a la tribuna a saludarlos.

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De hecho, en video quedó registrado el emotivo momento en el que Dayro Moreno se toma fotos, firma autógrafos y hace felices a varios niños, hinchas de Atlético Nacional, que se emocionaron al verlo en el estadio Atanasio Girardot.

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Dayro Moreno, con los hinchas de Atlético Nacional:

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Durante su paso por Atlético Nacional, Dayro Moreno registró números ofensivos sobresalientes que reflejaron su contundencia en el ataque. En la temporada 2017 disputó 48 partidos en total, anotando 33 goles y brindando 7 asistencias; de este registro, destaco su rendimiento en la liga local con 25 anotaciones en 37 compromisos, sumado a 4 goles en copas nacionales y 4 en torneos internacionales. Para la campaña 2018 mantuvo un nivel letal al disputar 43 encuentros, logrando marcar 24 goles (19 en liga, 2 en copas y 3 a nivel internacional) además de repartir 4 asistencias. En el balance global acumulado con el club verdolaga, el delantero tolimense alcanzó un total de 91 partidos jugados, 57 anotaciones celebradas y 11 pases de gol, estadísticas que consolidaron su enorme efectividad de cara al arco rival y su impacto directo en el frente ofensivo del equipo antioqueño.

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A eso se suma el título de Liga del fútbol colombiano en 2017-I y la Copa Colombia 2018, que lo hicieron quedarse en la retina de los aficionados 'verdolagas'. Sin embargo, por una pelea con Jeison Lucumí dentro del terreno de juego, ambos siendo compañeros, terminó saliendo del cuadro antioqueño.

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