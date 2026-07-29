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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali vs. Atlético Nacional podría aplazarse; estas son las razones

América de Cali vs. Atlético Nacional podría aplazarse; estas son las razones

Este miércoles se dio a conocer una solicitud de cara al clásico entre América de Cali y Atlético Nacional que está programado para el sábado 8 de agosto, en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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América de Cali vs. Atlético Nacional.
América de Cali vs. Atlético Nacional.
COLPRENSA.

La Liga BetPlay II-2026 apenas está comenzando y solo se ha disputado la primera jornada, sin embargo, hay noticias que ya inquietan por el posible aplazamiento de uno de los partidos más atractivos del fútbol profesional colombiano. Se trata de América de Cali vs. Atlético Nacional, el cual está programado para el sábado 8 de agosto, en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca. No obstante, no sería el único juego que estaría en duda.

La información fue revelada desde el portal 'Zona Libre de Humo'. "La Policía de Colombia le ha pedido a Dimayor que no se jueguen los partidos de la semana de la posesión presidencial en Cali por temas de seguridad, tanto para America de Cali vs. Atlético Nacional y Deportivo de Cali vs. Aguilas Doradas", se lee en la publicación en redes sociales.

Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Domingo 3 de agosto de 2026
20:00 – Bucaramanga vs. Cúcuta

Lunes 4 de agosto de 2026
16:10 – Llaneros vs. Fortaleza
18:15 – Tolima vs. Independiente Medellín
20:20 – Millonarios vs. Deportivo Pasto

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Martes 5 de agosto de 2026
16:20 – Inter de Bogotá vs. Jaguares
18:25 – Deportivo Pereira vs. Santa Fe
20:30 – Once Caldas vs. América

Miércoles 6 de agosto de 2026
16:00 – Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar
18:05 – Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

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Miércoles 30 de septiembre de 2026
20:00 – Atlético Nacional vs. Junior Barranquilla

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto de 2026
16:20 – Fortaleza vs. Cúcuta
18:25 – Tolima vs. Inter de Bogotá
20:30 – América vs. Atlético Nacional

Domingo 9 de agosto de 2026
14:00 – Santa Fe vs. Boyacá Chicó
16:05 – Águilas Doradas vs. Llaneros
18:10 – Jaguares vs. Once Caldas
20:15 – Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

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Lunes 10 de agosto de 2026
18:00 – Alianza Valledupar vs. Bucaramanga
20:05 – Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Martes 11 de agosto de 2026
20:00 – Independiente Medellín vs. Millonarios

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de la Dimayor.
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