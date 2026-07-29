América de Cali vs. Atlético Nacional podría aplazarse; estas son las razones

La Liga BetPlay II-2026 apenas está comenzando y solo se ha disputado la primera jornada, sin embargo, hay noticias que ya inquietan por el posible aplazamiento de uno de los partidos más atractivos del fútbol profesional colombiano. Se trata de América de Cali vs. Atlético Nacional, el cual está programado para el sábado 8 de agosto, en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca. No obstante, no sería el único juego que estaría en duda.

La información fue revelada desde el portal 'Zona Libre de Humo'. "La Policía de Colombia le ha pedido a Dimayor que no se jueguen los partidos de la semana de la posesión presidencial en Cali por temas de seguridad, tanto para America de Cali vs. Atlético Nacional y Deportivo de Cali vs. Aguilas Doradas", se lee en la publicación en redes sociales.

La @PoliciaColombia le ha pedido a @Dimayor que no se juegen los partidos de la semana de la posesión presidencial en Cali por temas de seguridad, tanto para @AmericadeCali vs @nacionaloficial y @DeportivoCaliCP vs @AguilasDoradas.



Vía @HAROLDCAICE pic.twitter.com/1Fl1SeY9ks — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) July 29, 2026

Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Domingo 3 de agosto de 2026

20:00 – Bucaramanga vs. Cúcuta



Lunes 4 de agosto de 2026

16:10 – Llaneros vs. Fortaleza

18:15 – Tolima vs. Independiente Medellín

20:20 – Millonarios vs. Deportivo Pasto

Publicidad

Martes 5 de agosto de 2026

16:20 – Inter de Bogotá vs. Jaguares

18:25 – Deportivo Pereira vs. Santa Fe

20:30 – Once Caldas vs. América

Miércoles 6 de agosto de 2026

16:00 – Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar

18:05 – Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Publicidad

Miércoles 30 de septiembre de 2026

20:00 – Atlético Nacional vs. Junior Barranquilla

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto de 2026

16:20 – Fortaleza vs. Cúcuta

18:25 – Tolima vs. Inter de Bogotá

20:30 – América vs. Atlético Nacional

Domingo 9 de agosto de 2026

14:00 – Santa Fe vs. Boyacá Chicó

16:05 – Águilas Doradas vs. Llaneros

18:10 – Jaguares vs. Once Caldas

20:15 – Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Publicidad

Lunes 10 de agosto de 2026

18:00 – Alianza Valledupar vs. Bucaramanga

20:05 – Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Martes 11 de agosto de 2026

20:00 – Independiente Medellín vs. Millonarios