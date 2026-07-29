El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, eludió este miércoles comentar la remuneración de su nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, que se mantiene confidencial, e insistió en que a los aficionados eso no les interesa porque el objetivo es ganar trofeos.

"Francamente, no es una cuestión de dinero", subrayó Diallo cuando se le preguntó en una entrevista a la emisora France Inter sobre su salario, que se da por hecho que supera con creces los 450.000 euros que fija como techo anual para las remuneraciones en las federaciones deportivas una nueva ley francesa que no va a afectar al contrato de Zidane, que es anterior.

Sin embargo, 'Globo Sprote' "Zinédine Zidane recibirá un salario fijo de 300.000 euros mensuales, aproximadamente 1,75 millones de reales, por dirigir a la selección francesa, según información difundida este miércoles por la emisora RMC. De acuerdo con la emisora, el salario del entrenador podría alcanzar los 450.000 euros mensuales, aproximadamente 2,63 millones de reales, con el pago de las primas estipuladas en el contrato", se leyó.

Aseguró que, cuando empezó a discutir con 'Zizou', en febrero de 2025, su fichaje como nuevo seleccionador en sustitución de Didier Deschamps no se habló "de dinero", sino "de las ganas, de una Federación que quiere que la selección francesa gane".



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Añadió que la cuestión de su remuneración, "no es lo que esperan nuestros aficionados", sino las victorias.

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De hecho, el presidente de la FFF subrayó que con el contrato de cuatro años suscrito con Zidane "los objetivos son siempre los mismos", calificarse para las competiciones internacionales, llegar hasta el final y "hacer todo lo posible para ganar trofeos".

Justificó la elección del que como jugador ya fue la estrella de la selección en el Mundial de 1998 ganado por Francia, porque "Zidane ha demostrado, en particular en el banquillo del Real Madrid, con el que ganó tres veces consecutivas la Liga de Campeones, que sabe dirigir un equipo, que sabe ganar títulos".

Además, consideró que poder contar con él precisamente ahora, después de "la edad de oro del fútbol francés" que se ha vivido con Didier Deschamps, que ha estado al frente del equipo técnico 14 años, en los que Francia alcanzó dos finales mundialistas consecutivas (campeona en 2018, subcampeona en 2022), muestra que "se han alineado los planetas".

E hizo hincapié en "las ganas de Zinedine Zidane, que desde hace cinco años se estaba preparando".