Junior en problemas para cerrar su primer fichaje: "Están pidiendo cifras muy grandes"

Junior de Barranquilla comenzó con pie derecho su participación en el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025, luego de imponerse 1-0 sobre Independiente Medellín en el estadio Metropolitano, gracias a la anotación de Didier Moreno. Aunque el equipo se encuentra concentrado en la lucha por llegar a la gran final del fútbol colombiano, las directivas ya trabajan en lo que será la nómina de 2026, temporada en la que Alfredo Arias seguirá al mando del conjunto ‘tiburón’.

A medida que avanza el semestre, el club barranquillero comienza a perfilar los jugadores que podrían reforzar al equipo de cara a un año en el que se espera mantener el protagonismo. Sin embargo, una de las grandes ilusiones de la institución se ha convertido también en un dolor de cabeza, debido al elevado costo del futbolista que buscan fichar.

El fichaje que quiere el Junior de Barranquilla

Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en el mercado colombiano es el de Jannenson Sarmiento, volante de 26 años que brilló con el Unión Magdalena durante la temporada 2025. A pesar del descenso del conjunto ‘bananero’, el jugador fue uno de los más destacados del torneo. En total, disputó 39 partidos en todas las competiciones, con un balance de 10 goles, cinco asistencias y 3.307 minutos en cancha, cifras que evidencian su influencia en el ataque.

Su rendimiento no pasó desapercibido en Barranquilla, pero el sueño de vestirlo de rojiblanco parece estar lejos por ahora. El máximo accionista del Junior, Fuad Char, reveló que el principal obstáculo para contratarlo es su alto costo en el mercado.

“Nos interesaría tener un jugador de esas condiciones (Jannenson Sarmiento), pero están pensando en cifras muy grandes”, afirmó Char en diálogo con el portal ‘Habla Deportes’.

Recorrido de Jannenson Sarmiento

Sarmiento realizó su proceso de formación en Danubio de Uruguay, club que en 2021 lo cedió al Moca FC de República Dominicana, donde se mantuvo hasta finales de ese mismo año. En 2023 hizo su debut oficial con Danubio, equipo con el que disputó 26 partidos y anotó dos goles. A comienzos de 2024 llegó a Santa Marta para ponerse la camiseta del Unión Magdalena, su primer club en el fútbol colombiano y donde terminó consolidándose como figura.



¿Cuándo volverá a jugar el Junior de Barranquilla?

Por la segunda jornada del cuadrangular A, Junior volverá a la acción este domingo 23 de noviembre, cuando visite a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana). El conjunto rojiblanco busca seguir firme en su camino hacia la gran final.