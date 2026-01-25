"Junior es el campeón hasta que le pongan la corona al ganador de la Liga I-2026"

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad en la Liga BetPlay I-2026 al imponerse 2-1 sobre Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras el partido, el director técnico Alfredo Arias destacó la valentía de sus dirigidos y analizó las decisiones tácticas y emocionales que marcaron la victoria en Bogotá.

El entrenador uruguayo comenzó reconociendo una tendencia que ha condicionado los últimos compromisos del equipo: “En los últimos tres partidos comenzamos perdiendo en los primeros cinco minutos y eso condiciona todo, porque es difícil dar vuelta a esa situación. Sin embargo, hoy el equipo fue valiente. Tratamos de no cambiar mucho el once titular para no darle la responsabilidad a algunos refuerzos que han tenido poco entrenamiento. Es mérito de los jugadores y de un equipo que siente que, hasta que al equipo de este semestre no le pongan la corona, siguen siendo los campeones”.

Arias explicó que la alineación titular respondió a una idea de continuidad y confianza en la base del plantel que compitió el semestre anterior. “La elección para este partido fue poner a todos los jugadores que estuvieron en el semestre pasado, como no tenía en esa posición, incluí a Cristian Barrios, un poco sacrificándolo, porque apenas se está integrando. Hoy el equipo se mostró muy unido, y esto sirve para tener humildad y mejorar nuestra autoconfianza”, señaló, resaltando el valor colectivo por encima de los nombres propios.

El estratega también reveló que el calendario representaba una preocupación logística y física para el equipo rojiblanco. “Arrancar dos partidos aquí en Bogotá era una de mis mayores preocupaciones y, sobre todo, a equipos como Junior, que son de la costa, los golpea mucho. Mi equipo de trabajo me convenció de que, a pesar de que eran pocos días de diferencia entre cada juego, lo mejor era regresar de Barranquilla, así nos tocara viajar de nuevo”, comentó, dejando en evidencia la planificación detrás del resultado.



Finalmente, Arias elogió el talento y la jerarquía de Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel, protagonistas del ataque juniorista. “Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel son excelentes jugadores: cómo bajan la pelota, cómo la tocan y cómo atacan el espacio. Hoy el gol de Teo es de crack. Los dos se tienen que poner bien físicamente y lo van a hacer”. Con este triunfo, Junior no solo suma puntos clave, sino que fortalece su identidad y envía un mensaje claro en el arranque del campeonato.