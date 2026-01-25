Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Hernán Torres pide paciencia en Millonarios; "es prematuro hablar de mi salida en apenas dos fechas"

Hernán Torres pide paciencia en Millonarios; "es prematuro hablar de mi salida en apenas dos fechas"

Tras la derrota 2-1 contra Junior, Hernán Torres defendió su proyecto en Millonarios y admitió la presión por las dos caídas consecutivas en el inicio de la Liga BetPlay. I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Millonarios.

