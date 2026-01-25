Hernán Torres pide paciencia en Millonarios; "es prematuro hablar de mi salida en apenas dos fechas"

Millonarios atraviesa un inicio de temporada complicado en la Liga BetPlay I-2026, y la derrota 2-1 frente a Junior, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 2 del campeonato, profundizó las dudas sobre el presente del equipo y dejó a su director técnico, Hernán Torres, en el centro de las críticas. Con dos derrotas consecutivas en las primeras jornadas, el conjunto azul no solo perdió terreno en la tabla, sino que también aumentó la presión sobre un proceso que, para muchos, no termina de consolidarse.

Tras el partido, Torres reconoció el impacto del resultado y la inconformidad del entorno. “Se siente uno mal porque pierde y, sobre todo, por la forma en la que se está trabajando. Uno entiende el reclamo de la hinchada, porque son dos fechas donde no hemos ganado. Millonarios tiene que ganar sí o sí”, expresó el entrenador, consciente de la exigencia histórica del club y del malestar de la afición.

El técnico también se refirió a los cuestionamientos sobre su continuidad, en medio de un ambiente de incertidumbre. “Van dos fechas y es muy prematuro decir si uno se va o no. Tenemos que sacar adelante el proyecto que estamos haciendo. Al fútbol lo respaldan solo los resultados, y si eso no se da, uno ya sabe lo que va a pasar”, afirmó, dejando entrever que su futuro está ligado directamente a la reacción del equipo en las próximas jornadas.

Torres explicó que el proceso deportivo atraviesa una etapa de transición, marcada por la llegada de nuevos refuerzos y la necesidad de consolidar una idea colectiva. “Recibí el equipo en un momento difícil, ganamos con muchos peros. Ahora tenemos unas incorporaciones nuevas para esta temporada que están trabajando para complementar a la base que había, y eso lleva tiempo. No sé qué estén pensando los directivos, pero yo estoy trabajando con la mayor honestidad para tratar de salir adelante”, sostuvo.



Además, el entrenador reveló que el plantel aún podría tener movimientos, dependiendo de las necesidades deportivas. “Hay posibilidades de un cupo que todavía tengo que decidir, se está mirando dependiendo de la necesidad del grupo. Esa determinación se hará con la parte dirigencial para no equivocarnos”, indicó.

Sobre el análisis del partido frente a Junior, Torres admitió que el resultado pudo ser más amplio, aunque valoró la actitud del equipo. “Hoy pudo ser peor el resultado, porque buscamos el partido, arriesgamos para intentar empatar”, señaló.

Finalmente, el técnico defendió su trayectoria y su carácter frente a la crítica. “Yo soy una persona que en el fútbol colombiano ha trasegado bastante por mi perseverancia, y no voy a dejar de serlo con un equipo que quiero tanto como Millonarios. Yo no entiende la gente y siempre se apunta al técnico y hay que asumir con responsabilidad, pero nunca me he vencido”, concluyó, reflejando el momento de tensión que vive el club, obligado a reaccionar para evitar que la crisis se profundice.