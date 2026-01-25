Síguenos en:
La Selección Colombia tropezó contra Venezuela en la Copa América de Futsal 2026

Después de haber conseguido un valioso empate frente a Brasil, en su debut, la Selección Colombia, que jugó con un hombre menos en el final, no pudo con la 'vinotinto'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
La Selección Colombia perdió con Venezuela, en la Copa América de Futsal 2026
