La Selección Colombia tropezó contra Venezuela en la Copa América de Futsal 2026

El segundo día de la Copa América Futsal 2026 comenzó con el duelo por el Grupo B, entre la Selección Colombia y Venezuela, que hizo su presentación en el torneo. Allí, la 'tricolor' perdió y fue superada por 3-2.

La 'Vinotinto' golpeó primero. Ya había tenido un penal que no pudo concretar, pero el primero llegó tras un tiro de esquina y el buen disparo de Francia al primer palo.

Colombia lo pudo empatar gracias a una gran jugada de Clavijo y Padilla llegó para empujarla. Pero al entretiempo se iría arriba el equipo de Robinson Romero, gracias a una buena conexión de Sandoval para Oscar Fernández.

A los 5 minutos del segundo tiempo, el equipo de Bruno alcanzaría por segunda vez el empate gracias a un disparo de afuera de Neme.



El partido se hizo de ida y vuelta y, por tercera vez, Venezuela tomaría la delantera en el marcador. Atacando con arquero-jugador, fue moviendo la pelota hasta que Terán sacó un fuerte remate que se clavó al lado del palo de Sánchez.

El resultado no cambiaría y Colombia terminaría el partido con un jugador menos por la expulsión de Echavarria. Este lunes, Colombia enfrentará a Bolivia en busca de su primer triunfo en el torneo mientras que Venezuela jugará contra Chile.

Ficha técnica de Selección Colombia vs. Venezuela, en Copa América de Futsal

Colombia (2): 2-José Sánchez, 5-Felipe Echavarria (C), 6-Luis Posada, 8-Ronald Solorzano, 10-Sebastián Sánchez.

Suplentes: 1-Andrés Matos, 3-Angelo Santofimio, 4-Yulian Díaz, 7-Harrison Santos, 9-Cristian Neme, 11-Yairon Palencia, 12-Eduardo Riaño, 13-Jeison Padilla, 14-Julián Clavijo.

Entrenador: Roberto Bruno.

Venezuela (3): 12-José Villalobos, 4-Greydelvid Teran, 7-Jesús Viamonte, 9-Carlos Vento, 11-Kevin Briceño.

Suplentes: 1-Robert Pérez, 2-Allen Viloria, 3-Oscar Fernández, 5-Michael Gelvez, 6-Victor Carreño, 8-Brayan Sandoval, 10-Rafael Morillo (C), 13-Saimond Francia, 14-Ricxon Arguello.

Entrenador: Robinson Romero

Goles:

PT: 6’ Francia (V), 10’ Padilla (C), 13’ Fernández (V). Resultado parcial: Colombia 1-2 Venezuela

ST: 5’ Neme (C), 11’ Teran (V). Resultado final: Colombia 2-3 Venezuela.

Tarjetas:

Roja: Echavarria (C)

Árbitro principal: Bill Villalba (Paraguay).