Cuentas para entrar a cuadrangulares y por el ‘punto invisible’ en fecha 20 de Liga Betplay

La fecha 20 de la primera división colombiana se efectuará con 2 partidos el 12 de noviembre y con los 8 restantes al día siguiente en una programación en la que prácticamente todos los encuentros son definitivos.

El miércoles 12, cuando se presentarán las escuadras sin posibilidades de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, hay mucho en juego.

A las 4:00 de la tarde, Equidad –que es último– se despedirá de su actual nombre, colores y escudo actuando como local frente al Deportivo Pereira, pues sus nuevos dueños pretenden darle otra identidad.

Luego, las 8:20 de la noche, Millonarios visitará al Boyacá Chicó con la necesidad de ganar para tratar de asegurar su presencia en la Copa Sudamericana de 2026.



Cuentas para entrar a cuadrangulares en fecha 20 de Liga Betplay

Todos los clubes que aún pelean por un cupo entre los 8 primeros de la tabla de posiciones jugarán el jueves 13 de noviembre a las 7:00 p. m., mismo día en el que se efectuará el sorteo de grupos.

Las 6 escuadras que poseen más de 30 puntos ya están aseguradas en cuadrangulares, es decir: Medellín, Nacional. Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior, mientras que las 2 plazas restantes serán para América, Alianza, Santa Fe, Águilas Doradas u Once Caldas.

Cálculos para cada uno:

⦁ América (séptimo, 29 puntos): visita al Medellín

- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.

- Si empata: clasifica si Águilas no golea de local al Tolima.

- Si pierde: necesita que Águilas no le gane al Cali o que Once Caldas no golee al Cali.

⦁ Alianza (octavo, 29 puntos): visita a Santa Fe

- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.

- Si empata: clasifica si Águilas no vence al Tolima o si América pierde con Medellín.

- Si pierde: requiere que América sea goleado por el Medellín, que Águilas no le gane al Tolima y que Once Caldas no venza al Cali.

⦁ Santa Fe (noveno, 28 puntos): recibe a Alianza

- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.

- Si empata: clasifica si América es goleado por el Medellín, Águilas no le gana al Tolima y Once Caldas no se impone sobre el Cali.

- Si pierde: queda eliminado.

⦁ Águilas (décimo, 27 puntos): recibe al Tolima

- Si gana: avanza si América pierde con Medellín o si Alianza y Santa Fe empatan.

- Si empata o pierde: queda eliminado.

⦁ Once Caldas (undécimo, 26 puntos): recibe al Cali

- Si gana: avanza si América es goleado por el Medellín y si Águilas no le gana al Cali.

- Si empata o pierde: queda eliminado.



Cuentas por el ‘punto invisible’ de la Liga Betplay 2025-II

Acá luchan entre sí por uno de los 2 primeros puestos de la tabla, casillas que dan el beneficio de ser cabeza de serie y de tener ventaja en caso de igualdad de puntos, los siguientes equipos: Medellín (37 puntos), Nacional (37), Bucaramanga (37), Tolima (35) y Fortaleza (35).

En ese escenario, los cálculos son más sencillos si se tiene en cuenta que los implicados en la pugna deben ganar y esperar resbalones de sus rivales en estos cotejos: Medellín-América, Junior-Nacional, Pasto-Bucaramanga, Águilas-Tolima y Unión Magdalena-Fortaleza.

La tabla está así:

1. Independiente Medellín: 37 puntos (+15)

2. Atlético Nacional: 37 (+15)

3. Atlético Bucaramanga: 37 (+14)

4. Deportes Tolima: 35 (+11)

5. Fortaleza CEIF: 35 (+8)

6. Junior de Barranquilla: 32 (+9)

7. América de Cali: 29 (+7)

8. Alianza Valledupar: 29 (+3)

9. Independiente Santa Fe: 28 (+3)

10. Águilas Doradas: 27 (+3)

11. Once Caldas: 26 (-3)

12. Llaneros: 25

13. Millonarios: 23

14. Deportivo Cali: 20

15. U. Magdalena: 18

16. Deportivo Pereira: 18

17. Envigado: 17

18. Deportivo Pasto: 16

19. Boyacá Chicó: 16

20. Equidad: 11



Así se jugará la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II

Miércoles 12 de noviembre

4:00 p. m. – Equidad vs. Pereira

8:20 p. m. – Chicó vs. Millonarios

Jueves 13 de noviembre

7:00 p. m. – Medellín vs. América

7:00 p. m. – Santa Fe vs. Alianza

7:00 p. m. – Águilas vs. Tolima

7:00 p. m. – Cali vs. Nacional

7:00 p. m. – Junior vs. Nacional

7:00 p. m. – Pasto vs. Bucaramanga

7:00 p. m. – U. Magdalena vs. Fortaleza

7:00 p. m. – Llaneros vs. Envigado