Cuentas para entrar a cuadrangulares y por el ‘punto invisible’ en fecha 20 de Liga Betplay

La fecha 20 de la primera división colombiana se efectuará con 2 partidos el 12 de noviembre y con los 8 restantes al día siguiente en una programación en la que prácticamente todos los encuentros son definitivos.
El miércoles 12, cuando se presentarán las escuadras sin posibilidades de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, hay mucho en juego.
A las 4:00 de la tarde, Equidad –que es último– se despedirá de su actual nombre, colores y escudo actuando como local frente al Deportivo Pereira, pues sus nuevos dueños pretenden darle otra identidad.
Luego, las 8:20 de la noche, Millonarios visitará al Boyacá Chicó con la necesidad de ganar para tratar de asegurar su presencia en la Copa Sudamericana de 2026.
Todos los clubes que aún pelean por un cupo entre los 8 primeros de la tabla de posiciones jugarán el jueves 13 de noviembre a las 7:00 p. m., mismo día en el que se efectuará el sorteo de grupos.
Las 6 escuadras que poseen más de 30 puntos ya están aseguradas en cuadrangulares, es decir: Medellín, Nacional. Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior, mientras que las 2 plazas restantes serán para América, Alianza, Santa Fe, Águilas Doradas u Once Caldas.
Cálculos para cada uno:
⦁ América (séptimo, 29 puntos): visita al Medellín
- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.
- Si empata: clasifica si Águilas no golea de local al Tolima.
- Si pierde: necesita que Águilas no le gane al Cali o que Once Caldas no golee al Cali.
⦁ Alianza (octavo, 29 puntos): visita a Santa Fe
- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.
- Si empata: clasifica si Águilas no vence al Tolima o si América pierde con Medellín.
- Si pierde: requiere que América sea goleado por el Medellín, que Águilas no le gane al Tolima y que Once Caldas no venza al Cali.
⦁ Santa Fe (noveno, 28 puntos): recibe a Alianza
- Si gana: va a cuadrangulares de manera directa.
- Si empata: clasifica si América es goleado por el Medellín, Águilas no le gana al Tolima y Once Caldas no se impone sobre el Cali.
- Si pierde: queda eliminado.
⦁ Águilas (décimo, 27 puntos): recibe al Tolima
- Si gana: avanza si América pierde con Medellín o si Alianza y Santa Fe empatan.
- Si empata o pierde: queda eliminado.
⦁ Once Caldas (undécimo, 26 puntos): recibe al Cali
- Si gana: avanza si América es goleado por el Medellín y si Águilas no le gana al Cali.
- Si empata o pierde: queda eliminado.
Acá luchan entre sí por uno de los 2 primeros puestos de la tabla, casillas que dan el beneficio de ser cabeza de serie y de tener ventaja en caso de igualdad de puntos, los siguientes equipos: Medellín (37 puntos), Nacional (37), Bucaramanga (37), Tolima (35) y Fortaleza (35).
En ese escenario, los cálculos son más sencillos si se tiene en cuenta que los implicados en la pugna deben ganar y esperar resbalones de sus rivales en estos cotejos: Medellín-América, Junior-Nacional, Pasto-Bucaramanga, Águilas-Tolima y Unión Magdalena-Fortaleza.
La tabla está así:
1. Independiente Medellín: 37 puntos (+15)
2. Atlético Nacional: 37 (+15)
3. Atlético Bucaramanga: 37 (+14)
4. Deportes Tolima: 35 (+11)
5. Fortaleza CEIF: 35 (+8)
6. Junior de Barranquilla: 32 (+9)
7. América de Cali: 29 (+7)
8. Alianza Valledupar: 29 (+3)
9. Independiente Santa Fe: 28 (+3)
10. Águilas Doradas: 27 (+3)
11. Once Caldas: 26 (-3)
12. Llaneros: 25
13. Millonarios: 23
14. Deportivo Cali: 20
15. U. Magdalena: 18
16. Deportivo Pereira: 18
17. Envigado: 17
18. Deportivo Pasto: 16
19. Boyacá Chicó: 16
20. Equidad: 11
Miércoles 12 de noviembre
4:00 p. m. – Equidad vs. Pereira
8:20 p. m. – Chicó vs. Millonarios
Jueves 13 de noviembre
7:00 p. m. – Medellín vs. América
7:00 p. m. – Santa Fe vs. Alianza
7:00 p. m. – Águilas vs. Tolima
7:00 p. m. – Cali vs. Nacional
7:00 p. m. – Junior vs. Nacional
7:00 p. m. – Pasto vs. Bucaramanga
7:00 p. m. – U. Magdalena vs. Fortaleza
7:00 p. m. – Llaneros vs. Envigado