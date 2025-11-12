El plan de Fenerbahçe para recuperar la mejor versión de Jhon Durán, anda listo pa' las que sea

Hay pausa en las principales ligas internacionales por una nueva doble jornada FIFA, pero mientras la misma se desarrolla, los clubes aprovechan la oportunidad para continuar con el ritmo de competencia y esa es la línea a la que le apostó Fenerbahçe, que tiene en sus filas a Jhon Durán.

El delantero antioqueño ha ido poco a poco, tras recuperarse de su lesión. Ha estado algunos minutos en cancha y fue importante en el triunfo de los 'canarios amarillos' en el derbi frente al Besiktas, marcando el gol del triunfo. Ahora, desde el elenco de la ciudad de Estambul la tienen clara con los pasos a seguir; elaboraron todo un plan de trabajo para recuperar la mejor versión del exAston Villa.

Y es que Fenerbahçe aprovechará este tiempo para que Jhon Jáder esté al tope en lo físico, se entrene bien junto a sus compañeros que no fueron citados por sus selecciones, y así poder aportarle a su escuadra en los partidos venideros sus cualidades en el campo de juego; Domenico Tedesco está atento a este programa.

Jhon Durán en una de las sesiones de Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

"Tedesco no alineó a su joven promesa contra Kayserispor. El talentoso jugador ha llegado a su tan ansiado parón internacional. El delantero, de 21 años, que no fue convocado a la Selección Colombia se entrenará intensamente durante este periodo con un programa especial preparado por el cuerpo técnico y los fisioterapeutas, siguiendo las recomendaciones de su equipo médico", se leyó este miércoles en la página web del diario 'Fanatik'.

Agrega el mismo medio que el futbolista formado en la cantera de Envigado "tomará esta pausa para demostrar su verdadero potencial tras el parón internacional". Y como lo dijo el propio Tedesco tras el juego contra Kayserispor, el antioqueño "está trabajando de forma excelente", y confía en que luego de estas sesiones de trabajo al tope en lo físico, "podrá jugar más minutos" y decidir si lo envía de titular contra Rizespor.

"Si todo sale según lo previsto, Tedesco lo incluirá en el once inicial y lo convertirá en una pieza clave del equipo", terminaron por precisar en 'Fanatik'.



¿Cómo va el Fenerbahçe en la Liga de Turquía?

Los 'canarios amarillos' suman 28 puntos luego de doce jornadas en el campeonato turco, ocupando el segundo lugar en la tabla que es liderada por Galatasaray con un entero más.



¿Cuándo es próximo juego de Fenerbahçe?

Tras la doble jornada FIFA, el club donde milita Durán visitará al Rizespor, en partido que está pactado para el domingo 23 de noviembre, en horario de las 12 del día de Colombia.