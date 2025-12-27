Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior y el regalo de fin de año para su hinchada; inminente renovación de una figura

Junior y el regalo de fin de año para su hinchada; inminente renovación de una figura

De acuerdo con la prensa, uno de los jugadores clave en la obtención del título de la Liga BetPlay 2025-II por parte del 'tiburón' estaría cerca de oficializar su continuidad en el equipo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Junior de Barranquilla formados, previo a duelo de la Liga BetPlay.
Jugadores del Junior de Barranquilla formados, previo a duelo de la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad