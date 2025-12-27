Junior y el regalo de fin de año para su hinchada; inminente renovación de una figura

Junior habría despejado una de las mayores incógnitas de su mercado de fichajes. Tras varios días de rumores, la institución rojiblanca estaría cerca de confirmar la ejecución de la opción de compra por el delantero paraguayo Guillermo Paiva, asegurando su continuidad para los grandes retos que depara la temporada 2026.

Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, según la prensa paraguaya ya habría un acuerdo para la continuidad del atacante. De acuerdo con el periodista Bruno Pont, Paiva se podría considerar jugador del equipo barranquillero, "Junior de Barranquilla hizo uso de la opción de compra por Guillermo Paiva. El delantero que pertenecía a Olimpia firmó por tres años, Paiva tendrá un importante contrato económico", fue lo que dijo en una publicación en su cuenta de X.

La continuidad de Paiva no sería solo un premio a su rendimiento individual, sino una necesidad estratégica para el técnico Alfredo Arias. Con la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores asegurada, Junior busca mantener la columna vertebral que lo llevó al éxito en la Liga BetPlay 2025-II. El atacante de 28 años registró 12 goles y 7 asistencias en 52 partidos disputados este año, números que habrían terminado por convencer a los dirigentes de realizar la inversión definitiva.

El paraguayo fue una de las figuras determinantes en la consecución de la estrella 11 para el 'tiburón'. Más allá de sus estadísticas, su impacto en el esquema del cuadro rojiblanco fue fundamental. Su capacidad para pivotear, el sacrificio en la presión defensiva y su entendimiento con jugadores como Yimmy Chará y José Enamorado le permitieron ganarse el rótulo de titular indiscutible, desplazando en jerarquía a otros referentes del área.



Guillermo Paiva, delantero paraguayo, campeón con Junior Foto: X/@JuniorClubSA

La negociación estaría concretada y la duración del nuevo contrato del exColo Colo se extendería por las próximas tres temporadas. De concretarse este movimiento, Junior blindaría su frente de ataque ante el interés que otros clubes, como el América de Cali, habían mostrado por el '9' guaraní. Con la ejecución de esta compra, Junior enviaría un mensaje de ambición de cara a la Copa Libertadores 2026. Al asegurar a Paiva, el club garantiza estabilidad en el frente de ataque, especialmente ante las posibles rotaciones en la nómina pensando en el torneo continental y la necesidad de contar con delanteros adaptados al caluroso clima de Barranquilla y a la exigencia del fútbol colombiano.

La compra de Paiva se sumaría a la reciente incorporación de Jannenson Sarmiento, confirmando que el campeón será uno de los grandes animadores del mercado de fichajes. A falta de la firma y el comunicado oficial, todo indica que el 'tiburón' iniciará su pretemporada con la tranquilidad de haber retenido a uno de sus referentes de área.