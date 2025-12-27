Luto en el fútbol español: director técnico falleció junto a sus tres hijos en un naufragio

Cuatro personas de una misma familia procedente de Valencia (España) se encuentran desaparecidas tras naufragar el barco en el viajaban en Indonesia, cerca de la isla de Padar, mientras que otras dos familiares han sido recatadas, junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos (dos niños y una niña).

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Una avería en el motor, posible causa del naufragio en Indonesia

Esta embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.



El consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de los desaparecidos, según ha informado en un comunicado el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR).

Equipos de rescate de Indonesia. EFE/ Servicio De Emergencia De Indonesia (SAR) Ha señalado que el equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, «fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad».

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

La familia aguarda con «fe» las pocas posibilidades de encontrar a los desaparecidos

Por su parte, Enrique Ortuño, familiar de los españoles que viajaban en esta embarcación, ha explicado que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son pocas, aunque aguarda la resolución de esta tragedia con fe.

En declaraciones a EFE este sábado, Ortuño ha indicado que está en contacto continuo con su hija (madre de los tres menores desaparecidos), que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas, al haber salido «despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta».

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación. EFE/Servicio De Emergencia De Indonesia (SAR) Ha explicado que ambas cayeron al mar y han sido rescatadas, pero sus tres nietos y su yerno «posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente».

Ortuño, propietario de un conocido restaurante del paseo marítimo de la capital valenciana, agradece la atención que está recibiendo por parte de las instituciones. «Se han volcado conmigo», ha afirmado.

El apoyo del president de la Generalitat

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el afecto y apoyo de la Comunitat Valenciana y del Consell a la familia de las personas desparecidas.

En un mensaje en la red social X, Pérez Llorca ha informado de que ha hablado con la familia de los desaparecidos, «que vive horas de enorme incertidumbre», y les ha trasladado todo su afecto y «el apoyo de la Comunitat Valenciana».

El president ha asegurado que el Consell y la Generalitat «están a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles».

Solidaridad del mundo del fútbol con los desaparecidos en el naufragio en Indonesia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, así como la gran mayoría de clubes de Primera División y algunos de Segunda han mostrado su consternación por la desaparición de Fernando Martín y tres de sus hijos.

La plantilla del Valencia ha guardado un minuto de silencio este sábado en la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras las vacaciones navideñas.

«Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF. Valencia CF Femenino y Academia VCF», ha expresado el club en un comunicado.

En la red social X, la RFEF ha publicado un mensaje en el que «se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos», al igual que LaLiga, que ha trasmitido «sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos».

El Real Madrid también han querido expresar su «inmensa consternación» por lo ocurrido y ha traslado «todo su cariño» a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar. «Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista», ha añadido el equipo.

El Barcelona, por su parte, ha enviado «todo nuestro apoyo y cariño a sus familiares y amigos, así como a toda su familia del Valencia CF en estos momentos tan difíciles», mientras que otros clubes de fútbol de la Comunidad Valenciana han mostrado en las redes sociales su tristeza por lo ocurrido.