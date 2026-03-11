Se conoce video de feroz trifulca en tribuna del Romelio Martínez, en medio de Junior vs. Nacional

Junior de Barranquilla recibió en la noche del martes a Atlético Nacional, en partido pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El 'verdolaga' aprovechó la expulsión infantil de Jermein Peña para imponerse en el Romelio Martínez por 0-4; no obstante, en medio de la contienda en la capital del Atlántico, los hinchas del 'tiburón' protagonizaron una trifulca en las tribunas.

En los videos que circulan en las redes sociales, esta tensa situación se presentó en el intermedio del juego entre 'verdolagas' y 'rojiblancos', y cuando el marcador iba 0-1 a favor de los visitantes. Los disturbios ocurrieron en la tribuna oriental del escenario deportivo y los mismos habrían iniciado luego de varias quejas por parte de algunos aficionados ubicados en dicha gradería, quienes mostraron su descontento por la presencia de la hinchada 'Frente rojiblanco'.

A continuación, vinieron los insultos, siguieron las patadas, los puños volaron; se formó el 'bololó' en la tribuna oriental del Romelio, incluso, algunos de esos fanáticos le dieron a otros con elementos contundentes. De otro lado, los otros fanáticos del 'tiburón' presentes en esa gradería buscaron refugiarse de la furia de algunos pocos.

Toda esta bochornosa y lamentable situación quedó captada en video. Ahora, se esperaría sanciones a la hinchada del Junior y a la plaza desde la División Mayor del Fútbol Colombiano.

