"La Copa Libertadores no asegura mi permanencia en Independiente Santa Fe"

El 29 de junio de 2025 quedará grabado en la memoria de los hinchas de Independiente Santa Fe como una fecha dorada. Ese día, el conjunto ‘cardenal’ levantó un nuevo título tras imponerse en la final a Independiente Medellín. Los goles de Santiago Mosquera y Hugo Rodallega sellaron la victoria, siendo este último el encargado de marcar el tanto definitivo en un contexto especial, pues lo hizo mientras atravesaba una lesión, lo que le dio un tinte épico a la consagración.

Actualmente, el delantero de 40 años no ha podido disputar minutos en lo que va del semestre debido a una fractura de nariz que requirió intervención quirúrgica. Sin embargo, su liderazgo dentro y fuera del campo lo mantiene como una de las piezas más importantes para el grupo dirigido por Pablo Peirano.

Hugo Rodallega se refirió a su continuidad en el club

Hugo Rodallega en Santa Fe X @SantaFe

En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio', Rodallega habló sobre su presente y futuro en el club capitalino, al que llegó a comienzos de 2023. El atacante reveló que su regreso a las canchas está cada vez más cerca:

“Tenemos un plan de regresar frente a Once Caldas, pero el partido quizás lo cancelen por temas ajenos al fútbol, y tocaría esperar al clásico con Millonarios”, comentó el goleador sobre su recuperación.

Respecto a su posible renovación, Rodallega respondió con humor: “Él (Jorge Méndez) ¿te mandó a que me preguntaras? Ahora yo le mando a que le preguntes a él cuándo renovamos (risas)”.

A renglón seguido, el delantero fue más serio al aclarar su posición: “Ese tema no se ha tocado, él sabe que de mi parte estoy dispuesto a conversar. Estoy feliz aquí en Independiente Santa Fe y quiero seguir triunfando, intentando que el club siga creciendo en historia y ganar más títulos para dejar una huella acá”.

No obstante, también dejó claro que la decisión final no depende solo de él: “La Copa Libertadores no asegura que yo vaya a estar, qué tal que el técnico y los directivos tengan otros jugadores en mente. Uno nunca sabe… en el fútbol hay que esperar, cualquier cosa puede pasar”.



Números de Hugo Rodallega en Santa Fe

Desde su llegada al cuadro bogotano, Hugo Rodallega se convirtió en una de las referencias ofensivas más importantes del equipo. Hasta el momento, ha disputado 118 partidos oficiales, en los que acumula 50 goles y 11 asistencias, sumando 9.395 minutos en cancha.