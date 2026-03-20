La espectacular jugada de Frank Fabra que se hizo viral en redes, en Medellín 2- 0 Junior

Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot al vigente campeón del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla, en cumplimiento de la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2026, pero en medio del duelo que ganó 2-0 el 'poderoso de la montaña', Frank Fabra protagonizó una espectacular jugada que luego se hizo viral en las redes sociales.

El partido ya estaba prácticamente sentenciado en el escenario deportivo de la capital de Antioquia, cuando el lateral con paso por Boca Juniors sacó toda su magia de la galera. Fabra recibió el balón en el área ante la atenta mirada de los zagueros del 'tiburón', pero el número '18' del Medellín empleó su buena conducción del balón, regateó y dribló en varias oportunidades a Juan David Ríos, quien no lo pudo frenar.

A continuación, Frank Yusty sacó un zurdazo al arco y que exigió al arquero del Junior, Mauro Silveira, a estirarse para evitar una nueva anotación.



El experimentado lateral ha encontrado confianza en el DIM que es dirigido por Alejandro Restrepo y eso se nota en el terreno de juego.



Vea acá la espectacular jugada de Frank Fabra en Medellín vs. Junior

FRANK CAFÚ FABRA 🪄⚽️♥️💙 pic.twitter.com/pyIKgNUg1j — 🥷🏼 SOLDADO DE FRANK FABRA (@JuanJUribe_) March 20, 2026

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¿Cómo quedó Medellín en la Liga BetPlay I-2026 tras derrotar al Junior?

El 'poderoso' se impuso al 'tiburón' gracias a las anotaciones de Alexis Serna y Francisco Chaverra, y los tres enteros sumados les permitieron llegaron a trece unidades en la tabla general, ubicándose en la decimocuarta casilla. Por su parte, Junior se quedó en 19 puntos y es séptimo en la tabla.



¿Cuándo es el próximo partido del Medellín?

El calendario de la Liga BetPlay I-2026 indica que será este lunes 23 de marzo cuando visiten en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Santa Fe, en partido válido por la jornada número trece. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 4:10 de la tarde.