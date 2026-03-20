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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La espectacular jugada de Frank Fabra que se hizo viral en redes, en Medellín 2- 0 Junior

La espectacular jugada de Frank Fabra que se hizo viral en redes, en Medellín 2- 0 Junior

Frank Fabra se llevó los reflectores en el Atanasio Girardot por una acción contra el 'tiburón' en la Liga BetPlay I-2026, el jueves. ¡Acá el video de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Frank Fabra, lateral del Independiente Medellín.
Frank Fabra, lateral del Independiente Medellín.
AFP

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