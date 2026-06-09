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Gol Caracol  / Wilton Sampaio dará el pitazo inicial en el Mundial 2026; dirigirá México vs. Sudáfrica

Wilton Sampaio dará el pitazo inicial en el Mundial 2026; dirigirá México vs. Sudáfrica

El árbitro brasileño será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial 2026, y estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026.
Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026.
Foto: AFP

El brasileño Wilton Sampaio ha sido designado por la FIFA para dirigir este jueves el partido inaugural del Mundial 2026 que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca, correspondiente al grupo A.

Sampaio, de 44 años, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

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El brasileño releva como árbitro de un partido inaugural al italiano Daniele Orsato, que dirigió el primer encuentro de Catar 2022 en el estadio Al Bayt de Al Khor entre la selección anfitriona y Ecuador, que venció por 0-2 con un doblete de Enner Valencia.

Wilton Sampaio será el arbitro de Bolivia vs. Colombia, por Eliminatorias.
Wilton Sampaio será el arbitro de Bolivia vs. Colombia, por Eliminatorias.
JUAN MABROMATA/AFP

En Rusia 2018 el encuentro entre el equipo anfitrión y Arabia Saudí lo pitó el argentino Néstor Pitana.

El partido Corea del Sur-República Checa, que se jugará en Guadalajara también el jueves, lo pitará el egipcio Amin Mohamed en un equipo en el que el cuarto árbitro y el reserva de los asistentes serán los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora.

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El argentino Facundo Tello, asistido en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, dirigirán el Canadá-Bosnia y Herzegovina que se disputará en Toronto el viernes. Los saudíes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry serán cuarto árbitro y reserva de los jueces de línea; el albiceleste Hernán Mastrangelo y el uruguayo Antonio García oficiarán en el VAR, donde tendrán de apoyo a la nicaragüense Tatiana Guzmán.

El neerlandés Danny Makkelie, a su vez, pitará el viernes el Estados Unidos-Paraguay, con sede en Los Ángeles. Sus asistentes serán Hessel Steegstra y Jan de Vries; el japonés Vusuke Mihara el cuarto árbitro y el nipón Jun Mihara el reserva de los jueces de línea. El español Carlos del Cerro Grande liderará el VAR junto al también neerlandés Dennis Higler y tendrán como apoyo al catarí Khamis Almarri.

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