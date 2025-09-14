Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Me preocupé por el hincha, por el que dejaba de hacer mercado por ir al estadio"

"Me preocupé por el hincha, por el que dejaba de hacer mercado por ir al estadio"

Uno de los entrenadores colombianos más recordados del balompié ‘cafetero’ contó varios detalles de su exitosa carrera en 'Se dice de mí', programa de Caracol Televisión.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:12 p. m.
Comparta en:
Fernando Castro, entrenador colombiano
Fernando Castro, entrenador colombiano
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad