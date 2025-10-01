Medellín dio el golpe, venció 0-3 a Santa Fe en Techo y siguió vivo en Copa Betplay

Independiente Medellín se instaló en las semifinales de la Copa BetPlay 2025. El 'poderoso de la montaña' fue certero en el frente de ataque y supo darle vuelta a la serie contra Santa Fe; impuso condiciones en el estadio Metropolitano de Techo siendo Francisco Fydriszewski la gran figura, al marcar doblete y generar una asistencia. Fue 0-3 para los rojos de Antioquia y el global concluyó 2-4.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo supieron aprovechar los errores en defensa de los 'leones', que además no encontraron su fútbol. El DIM supo convertir en los momentos precisos y eso bastó para seguir en carrera en el certamen. Medellín espera rival que saldrá entre Pereira y Envigado.

¿Cómo se presentó el partido en Techo?

De entrada, los 'leones' se hicieron con el control de la esférica con el objetivo de validar lo hecho en tierras antioqueñas en el juego de ida, donde ganaron 1-2. El primer aviso fue por parte de Hugo Rodallega, quien cabeceó tras un tiro libre por parte de Omar Fernández Frasica. Medellín respondió al instante y el golero de Santa Fe, Weimar Asprilla, envió el balón al tiro de esquina.

Acción de juego entre Santa Fe y Medellín por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Colprensa

El correr de los minutos mostró a un DIM encaminado en ataque y a un Santa Fe sin ideas en ataque, defendiéndose.

El primer gol de la noche en Techo llegó al minuto 28 y fue obra de la figura de la cancha, Fydriszewski, quien aprovechó un error en la zaga posterior de Santa Fe y decretar el 0-1 con un potente remate; la asistencia fue de Brayan León Muñiz. La serie se igualaba 2-2.

Los santafereños intentaron 'sacudirse' del dominio del 'poderoso', pero los rojos de Antioquia se plantaron bien en el campo de juego.

Para los segundos 45 minutos, los 'cardenales' hicieron modificaciones para intentar frenar el buen planteamiento del Medellín. Harold Santiago Mosquera intentó tomar el 'timón' y generó peligro al arco de Aguerre, quien se mostró seguro. Eso sí, el uruguayo también dio su show aparte.

El tiempo se paso y el juego se cortó por las faltas y el árbitro central sacó varias tarjetas, incluidas dos rojas, una para cada bando. Jarlan Barrera en el DIM, que había salido de cambio, e Iván Scarpeta en Santa Fe.

Antes de eso hay que indicar que Fydriszewski marcó su segundo gol en el juego, al 78', silenciado el estadio de Techo. Ahora, el DIM ganaba 2-3 en el global.

Francisco Chaverra liquidó la serie, decretó el 0-3 para Medellín al 90 luego de una asistencia del 'Polaco' Fydriszewski. En Techo celebró el 'poderoso', que terminó imponiéndose 2-4 en la serie.