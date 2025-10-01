Síguenos en::
Gol Caracol  / Brasil se complicó en el Mundial Sub-20; Marruecos le propinó dolorosa derrota por 2-1

Brasil se complicó en el Mundial Sub-20; Marruecos le propinó dolorosa derrota por 2-1

La 'canarinha' sólo suma un punto en el grupo C del Mundial Sub-20 y decidirá su suerte en la cita orbital en Chile 2025 en el duelo contra España. Marruecos, por su parte, está en los octavos de final.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Marruecos se impuso a Brasil en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Marruecos se impuso a Brasil en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
AFP

