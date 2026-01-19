Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A Dayro Moreno hay que quitársele el sombrero, siempre fue irreverente, haciendo sus locuras"

"A Dayro Moreno hay que quitársele el sombrero, siempre fue irreverente, haciendo sus locuras"

En la primera fecha de la Liga Betplay I 2026, una de las figuras fue Dayro Moreno, quien se destacó con dos goles en el 1-2 de Once Caldas sobre Cúcuta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Dayro Moreno Once Caldas
Dayro Moreno celebra gol con el Once Caldas - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad