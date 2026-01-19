"A Dayro Moreno hay que quitársele el sombrero, siempre fue irreverente, haciendo sus locuras"

Este lunes 19 de enero de 2026 finalizó la primera fecha de la Liga Betplay y de entrada el que entró con las garras afiladas fue Dayro Moreno, quien anotó doblete, en la victoria 2-1 de Once Caldas sobre Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander. El experimentado artillero comenzó con pie derecho liderando al equipo de la ciudad de Manizales y confirmando su vigencia en el fútbol colombiano.

Gracias a esa buena actuación, para Moreno Galindo ya llegaron los primeros elogios de la temporada y las calificaciones positivas, siendo nuevamente referente del equipo que orienta Hernán Darío Herrera.

Y en ese orden de ideas, Gol Caracol tuvo una charla con el otrora volante de creación Javier Araújo, quien compartió muchos momentos con el goleador histórico de Colombia e hizo así una descripción de uno de los amigos que le dejó su carrera iniciando en el Once y pasando por clubes como Millonarios, La Equidad, Boyacá Chicó, Huila y Valledupar, entre otros.

"Dayro no es que ahora es así y antes era diferente. Él siempre ha sido el mismo personaje, irreverente, que hacía sus locuras. En el Once yo los recibí, a él, a Alexis Enríquez, a Edwin Móvil, Diego Peralta, a Luis Núñez, entre otros, y andamos juntos. Por eso me da alegría que al final pudo sacar todo adelante y futbolísticamente hay que quitarse el sombrero ante él, ese señor qué calidad", dijo el nacido en Codazzi, en el departamento de Cesar.



El otrora volante de creación también comento que "hay cosas que no puede que estén bien, que de pronto no es una imagen para los jóvenes, pero siempre viene siendo él. Ahí también hay que decir que hay una transición que debe estar fallando en el fútbol colombiano, porque jugadores de más de 37 años son los goleadores acá".

Pese a los éxitos deportivos y con muchas experiencias acumuladas, el ídolo de la hinchada de los albos sigue siendo auténtico. "Dayro dice cosas por decirlas, él no le tiene miedo a nada, unas cosas le han salido, otras no; porque le ha tocado difícil y ha luchado. Pero más allá de todo, es una excelente persona, un amigo, que ama a su pueblo que es Chicoral. Él iba seguido a su pueblo, ese loco hacia fiesta de fiestas, con su gente. Aunque vive en Manizales, no olvida sus raíces", remató Araújo.

