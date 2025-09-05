Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, sin una de sus figuras, multado y sancionado para el clásico contra Santa Fe

Millonarios, sin una de sus figuras, multado y sancionado para el clásico contra Santa Fe

Además de que se conoció la convocatoria de Millonarios, donde uno de sus mejores jugadores brilló por su ausencia, tendrá que pagar una multa económica.

Santiago Giordana, delantero de Millonarios, fue sancionado en la Liga BetPlay II-2025
Santiago Giordana, delantero de Millonarios, fue sancionado en la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 07:39 p. m.