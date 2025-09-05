Millonarios, sin una de sus figuras, multado y sancionado para el clásico contra Santa Fe

Millonarios vive un semestre de altibajos. Los malos resultados llevaron a que David González no siguiera como director técnico, en su reemplazo, el elegido fue Hernán Torres. Con ese cambio, el panorama mejoró. Eso sí, en la Liga BetPlay II-2025 se ubican en el puesto número 17, con siete puntos y una diferencia de gol de -2.

Por eso, el compromiso contra Santa Fe, programado para este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, es visto como una oportunidad para renacer. Sin embargo, en la previa, las noticias no son alentadoras en las toldas del equipo 'embajador' y así se lo hizo saber la Dimayor.

A través de una resolución, se conoció que "les impusieron una multa económica de siete millones de pesos por tener personal no inscrito en la planilla en el banco de suplentes en el partido frente a Junior de Barranquilla". Al parecer, hacen referencia a David Macalister Silva, quien está lesionado, y Willington Ortíz, un ídolo del club.

Pero eso no es todo. "Tres fechas de sanción y multa económica a Santiago Giordana por insultar al juez de línea y al cuarto árbitro en Cartagena luego de ser expulsado", añadieron. Dicho encuentro fue válido por la vuelta de los playoffs de la Copa BetPlay, disputado el pasado martes 26 de agosto, donde Millonarios clasificó.

Como si fuera poco, Hernán Torres dio a conocer la lista de convocados para el clásico capitalino y el delantero, Leonardo Castro, brilla por su ausencia. Recordemos que el atacante sufrió una delicada lesión, pero se esperaba que regresara frente al 'león'. No obstante, no será así y tendrá que esperar un poco más para su vuelta.

Así las cosas, 'Leo' volvería a los terrenos de juego el miércoles 10 de septiembre, cuando Millonarios reciba al Deportivo Pasto, en El Campín, a las 7:30 de la noche. Este partido es válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2025, aplazado y con el que el 'embajador' ya se pondría al día con relación a lo que va del campeonato.