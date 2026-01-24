Millonarios y la novedad de jugador nacido en Estados Unidos, en la lista para enfrentar a Junior

Millonarios quiere conseguir su primera victoria de la Liga BetPlay I-2026, tras perder 2-1 contra Atlético Bucaramanga, en la fecha 1. En esta ocasión, por la segunda jornada, recibe a Junior de Barranquilla, vigente campeón, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por eso, la esperanza de hacerse con los tres puntos es grande, más cuando va a contar con el apoyo de sus miles de aficionados.

Sin embargo, no todo empezó de la mejor manera, ya que el club informó que "Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. El arquero ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡Le deseamos una pronta recuperación a Guillermo!". Ahora, no fue la única novedad que se presentó para este compromiso.

Dewar Victoria y Alex Castro, por decisión técnica, son las otras ausencias que tiene el 'embajador', mientras que Jorge Arias regresó a la lista y la gran novedad es David Rodríguez, quien recibió su primer llamado con el equipo principal. Justamente sobre este jugador, el equipo dio información, con el fin de que los hinchas lo conozcan y se familiaricen con lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Nacido el 25 de junio del 2008, en Nueva York, Manhattan, Estados Unidos, se desempeña en la posición de arquero. Razón por la que es quien ocupa el puesto de Guillermo de Amores, tras la molestia física que se presentó. De acuerdo con información del conjunto capitalino, llegó al fútbol base del equipo en 2025, y le destacan tres cualidades principales: "inteligencia de juego, liderazgo y reflejos".



Hernán Torres, técnico de Millonarios Millonarios Oficial

Publicidad

Convocados de Millonarios para enfrentar a Junior

Arqueros

Diego Novoa (12)

David Rodríguez (38)

Defensas

Carlos Sarabia (2)

Samuel Martín (3)

Sergio Mosquera (6)

Jorge Arias (17)

Danovis Banguero (20)

Sebastián Valencia (22)

Alex M. Paz (29)

Volantes

Carlos D. Quintero (7)

David M. Silva (14)

Rodrigo Ureña (18)

Mateo García (19)

Steven Vega (28)

Sebastián del Castillo (30)

Delanteros