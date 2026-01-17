Síguenos en:
Millonarios y un inicio accidentado de Liga BetPlay 2026-I; derrota 2-1 con el Bucaramanga

Millonarios y un inicio accidentado de Liga BetPlay 2026-I; derrota 2-1 con el Bucaramanga

Este sábado en el estadio Américo Montanini, Bucaramanga le remontó el partido a Millonarios, y con eso los 'leopardos' dieron un golpe en el arranque del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
