Millonarios y un inicio accidentado de Liga BetPlay 2026-I; derrota 2-1 con el Bucaramanga

Millonarios comenzó de mala manera su presentación en la Liga BetPlay 2026-I, cayendo 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga, en la fecha 1 del campeonato local.

Los goles de los santandereanos fueron de Luciano Pons y Leonardo Flores. Flores también anotó en propia puerta tras un remate de Stiven Vega.

El estadio Américo Montanini tuvo un buen marco de los hinchas del Bucaramanga para recibir el partidazo de la jornada sabatina contra Millonarios, y al final los seguidores del 'leopardo' cerraron la noche celebrando.

El primer tiempo fue de dominio de los dirigidos por Leonel Álvarez, pero una desatención en defensa y un buen pase de Rodrigo Contreras para Stiven Vega, abrió el marcador al minuto 41, luego de un cabezazo del mediocampista que se desvió en Leonardo Flores y en propia puerta llegó el 1-0 para los 'embajadores'. ¡Así se fueron al entretiempo!



Millonarios celebra en Liga BetPlay 2026-I - Foto: Millonarios Oficial

Para la segunda parte los azules mejoraron en su juego, pero Bucaramanga hizo sentir su localía y todo se igualó 1-1 al minuto 60, gracias a un golazo de Leonardo Florez, luego de una seguidilla de pases, que fue finalizado por el talentoso jugador, con un remate espectacular, que dejó sin chances al arquero Diego Novoa.

Y luego, al 65', en un abrir y cerrar de ojos los santandereanos siguieron derecho en el marcador y con complicidad del guardameta de Millonarios, que salió mal a despejar la pelota, Luciano Pons estuvo atento dentro del área para darle vuelta al resultado y de paso otorgarle la victoria a los 'leoapardos'.

Lo cierto es que Hernán Torres también sintió las importantes bajas que tuvo el cuadro 'embajador' para este compromiso, como el defensor Jorge Arias, y los sancionados Leonardo Castro y Falcao García.

Ahora, Millonarios deberá darle vuelta al mal inicio en la Liga BetPlay 2026-I, recibiendo nada más y nada menos que al actual campeón del fútbol colombiano, el Junior, el próximo domingo 25 de enero, a las 6:10 p.m. De su parte, Bucaramanga ahora visitará a Llaneros, el sábado 24 del mismo mes, a las 4:10 p.m.



Ficha técnica de Bucaramanga vs Millonarios, fecha 1 Liga BetPlay 2026-I:

Alineaciones:

Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Martín Rea, Freddy Hinestroza; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Fáber Gil, Kevin Londoño, Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno Paz, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Stiven Vega, Rodrigo Ureña, Matego García; Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Contreras.

DT: Hernán Torres

Árbitro: Jairo Mayorga

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Goles: Rodrigo Contreras (Millonarios) - Leonardo Flores y Luciano Pons (Bucaramanga)