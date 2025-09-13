Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no pudo con Aldair Quintana y cayó derrotado en el Atanasio 0-1 contra Bucaramanga

Nacional no pudo con Aldair Quintana y cayó derrotado en el Atanasio 0-1 contra Bucaramanga

El arquero del 'leopardo' fue la gran figura del partido contra el 'verdolaga', al atajar importantes pelotas en el duelo y un penalti a Alfredo Morelos. Nacional sumó su segunda derrota en Liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 11:12 p. m.
Bucaramanga se impuso a Nacional en el Atanasio Girardot.
Fotos: X de @ABucaramanga y Colprensa

