Nacional no pudo con Aldair Quintana y cayó derrotado en el Atanasio 0-1 contra Bucaramanga

Atlético Nacional dejó ir puntos importantes del Atanasio Girardot en la noche de este sábado. El 'verdolaga', por más que llegó a portería rival, no pudo vulnerar a Aldair Quintana y su séquito en el fondo; el 'leopardo' se defendió bien hasta el final y se quedó con tres enteros más que valiosos; fue 0-1 a favor de Bucaramanga.

Fue un partido en tierras antioqueñas que tuvo acciones emocionantes de principio a fin, con un Bucaramanga que dio el primer 'campanazo' al arco de David Ospina por intermedio de Luciano Pons. El verde paisa respondió en las siguientes jugadas, incluso le anularon un tanto a Andrés Sarmiento por fuera de lugar en la acción previa de Bauza.

El reloj siguió y las oportunidades de banda y bando continuaron, pero fue el 'leopardo' el que se fue arriba en el marcador. Carlos Henao, al minuto 13, fue el encargado de silenciar el Atanasio tras anotar de cabeza.

Jugadores del Bucaramanga festejan el gol que le marcaron a Nacional en el Atanasio. Colprensa

Luego de la anotación de los visitantes, Nacional fue al frente, y al minuto 17, tuvo la posibilidad de igualar la contienda en un cobro desde el punto blanco del penalti. Henao derribó en el área a Alfredo Morelos, quien posteriormente ejecutó la jugada. El cordobés definió fuerte, con pierna diestra, pero Quintana adivinó el palo y se quedó con la pelota, ahogándole el grito de gol al delantero local.

Los dirigidos por Javier Gandolfi intentaron reponerse pronto y buscaron espacios de los 'búcaros', pero como fue en el transcurso del compromiso, se encontraron con un Aldair Quintana impasable. Morelos, Bauza y Marlos Moreno probaron los guantes del número '1' del Bucaramanga sin suerte.

Los últimos minutos del primer tiempo en el Atanasio estuvieron caldeados, los empujones fueron la 'orden del día' y el árbitro Luis Matorel sacó varias tarjetas amarillas, una de esas significó la segunda para los visitantes, para Félix Charrupí quien se fue temprano a las duchas.

Para la segunda parte, Nacional hizo modificaciones con el firme objetivo del empate y aprovechar ese hombre de más en cancha. El 'verdolaga' fue una verdadero 'tromba', pases filtrados, media distancia, y más; no obstante, le faltó esa finura.

Bucaramanga, por su parte, aguantó con orden y sacrifico y le apuntó al contraataque, y por poco, logra liquidar a David Ospina.

Finalmente, Quintana y compañía resistieron y lograron quedarse con los tres puntos en su visita a Nacional, que sumó su segunda derrota en la Liga BetPlay II-2025. El 'leopardo' llegó a 20 puntos y los de Gandolfi se quedaron en 17 enteros.

Acción de juego entre Nacional y Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Ficha técnica:

0- Atlético Nacional: David Ospina; Arias, William Tesillo, Felipe Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Landázuri, Bauza, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

DT: Javier Gandolfi.

1- Bucaramanga: Aldair Quintana; Duarte, Carlos Henao, Gustavo Charrupí, De Las Salas, Félix Charrupí, Zárate, Sambueza, Londoño, Mosquera y Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez.

Gol: Carlos Henao (Bucaramanga, al minuto 13).

Expulsado: Félix Charrupí (Bucaramanga, al 45+1).

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).

Estadio: Atanasio Girardot.