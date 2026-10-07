¿Se va de la Selección El Salvador? Hernán 'Bolillo' Gómez, sin 'pelos en la lengua'

Hernán 'Bolillo' Gómez sufrió un nuevo golpe como entrenador de la Selección El Salvador, tras descender a la Liga B de la Liga de Naciones luego de empatar 1-1 en su visita a Martinica. Con apenas cuatro puntos, bajaron de la zona y las criticas no se hicieron esperar en el pequeño país centroamericano. Como era de esperarse, uno de los principales señalados es el DT colombiano, a quien no le perdonan la derrota 6-0 con Guatemala.

La prensa acudió al estratega 'cafetero' para consultarle sobre su análisis durante los cuatro partidos del torneo y su respuesta fue bastante reflexiva con cada juego. "Tuvimos un accidente grande en Guatemala. Para mí eso no es normal: el partido con Jamaica con 10 hombres en Cuscatlán, cancha grande, ante rivales muy europeos, con mucha capacidad. Sin embargo, hubo un buen comportamiento y actitud de los muchachos, y ayer fue un partido duro y parejo. Las islas siguen mejorando: sus jugadores son europeos, tienen un buen trabajo, han sido informados. Un partido parejo también, donde nosotros tuvimos mucho rato el partido a favor, pero sigo destacando la capacidad física y el orden de los muchachos, que han dado cosas, aunque faltan otras que quiero mejorar", fue su parte sobre lo ocurrido.

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Ahora bien, una de las interrogantes más importantes tuvo que ver con su continuidad y Gómez fue contundente y dejó ver sus intenciones. "Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir, de verdad, porque, a pesar de todas las dificultades y de la gente que está en contra, también hay mucha gente a favor, mucho apoyo. Recibo mensajes de todo. No me quiero ir", dijo sin tapujos el experimentado entrenador.

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Dicho esto, solo queda esperar si Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, toma alguna decisión en los próximos días. En cuanto a lo deportivo, El Salvador no ha anunciado los partidos de la próxima fecha FIFA.

