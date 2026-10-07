Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Se va de la Selección El Salvador? Hernán 'Bolillo' Gómez, sin 'pelos en la lengua'

¿Se va de la Selección El Salvador? Hernán 'Bolillo' Gómez, sin 'pelos en la lengua'

Luego de empatar con Martinica y descender a la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el DT colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez habló sobre su futuro en El Salvador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
AFP

Hernán 'Bolillo' Gómez sufrió un nuevo golpe como entrenador de la Selección El Salvador, tras descender a la Liga B de la Liga de Naciones luego de empatar 1-1 en su visita a Martinica. Con apenas cuatro puntos, bajaron de la zona y las criticas no se hicieron esperar en el pequeño país centroamericano. Como era de esperarse, uno de los principales señalados es el DT colombiano, a quien no le perdonan la derrota 6-0 con Guatemala.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La prensa acudió al estratega 'cafetero' para consultarle sobre su análisis durante los cuatro partidos del torneo y su respuesta fue bastante reflexiva con cada juego. "Tuvimos un accidente grande en Guatemala. Para mí eso no es normal: el partido con Jamaica con 10 hombres en Cuscatlán, cancha grande, ante rivales muy europeos, con mucha capacidad. Sin embargo, hubo un buen comportamiento y actitud de los muchachos, y ayer fue un partido duro y parejo. Las islas siguen mejorando: sus jugadores son europeos, tienen un buen trabajo, han sido informados. Un partido parejo también, donde nosotros tuvimos mucho rato el partido a favor, pero sigo destacando la capacidad física y el orden de los muchachos, que han dado cosas, aunque faltan otras que quiero mejorar", fue su parte sobre lo ocurrido.

Publicidad

Últimas noticias

Jairo Pachón y Efraín Pachón, artífices de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Gol Caracol

"La despedida de Messi de la Selección Argentina fue emocionante y con Colombia presente"

Campeones del mundo con España en el 2010.
Gol Caracol

Campeón del Mundo anunció su retiro: “es el momento de cerrar una etapa maravillosa”

Ahora bien, una de las interrogantes más importantes tuvo que ver con su continuidad y Gómez fue contundente y dejó ver sus intenciones. "Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir, de verdad, porque, a pesar de todas las dificultades y de la gente que está en contra, también hay mucha gente a favor, mucho apoyo. Recibo mensajes de todo. No me quiero ir", dijo sin tapujos el experimentado entrenador.

Publicidad

Dicho esto, solo queda esperar si Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, toma alguna decisión en los próximos días. En cuanto a lo deportivo, El Salvador no ha anunciado los partidos de la próxima fecha FIFA.

Juan Manuel Rengifo con la Selección Colombia.
Selección Colombia

La Selección Colombia y una noche de protagonismo de la nueva sangre; Juan Manuel Rengifo se lució

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, se retiró del Tour de Francia 2026, tras un accidente con el carro del UAE
Ciclismo

Einer Rubio y Diego Pescador tienen nuevo compañero; Movistar Team le quitó una joya al UAE

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Gol Caracol

"Lamine Yamal tiene cosas de Neymar, el más virtuoso con el que he jugado"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección de El Salvador

Hernán Darío Gómez

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad