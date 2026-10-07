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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Daniel Arcila, de ser descubierto por el papá de James Rodríguez a debutar con gol en Colombia

Daniel Arcila, de ser descubierto por el papá de James Rodríguez a debutar con gol en Colombia

El jugador de León, Daniel Arcila, anotó el segundo gol en la victoria de la Selección Colombia sobre Perú y contó varios detalles de sus inicios en el fútbol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Daniel Arcila con la Selección Colombia.
Daniel Arcila con la Selección Colombia.
Getty Images.

Daniel Arcila vivió una noche inolvidable con la Selección Colombia. El mediocampista, canterano de Envigado y actualmente jugador del León de México, debutó con la absoluta y puso el broche a su estreno con un gol en el triunfo 2-0 sobre Perú, este martes en Miami.

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Después del partido, Arcila habló en charla con Gol Caracol sobre una jornada que difícilmente olvidará y en la que pudo cumplir uno de sus grandes sueños como futbolista.

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“No tengo palabras para este momento. Sé que es con mucho trabajo, con mucha honestidad, y gracias a Dios se me dio hoy”, aseguró el jugador, quien ingresó durante el encuentro y respondió a la confianza del cuerpo técnico con una anotación.

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El volante explicó que el gol fue producto de una acción que ha trabajado de manera constante durante su carrera, especialmente los remates desde media y larga distancia.

“Lo he practicado mucho, el remate de afuera del área, y le pegué a hacer gol, y pues se dio”, contó Arcila a Gol Caracol.

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Su historia tiene además un vínculo especial con Envigado, club en el que se formó y desde el que comenzó a construir el camino que ahora lo llevó hasta la selección absoluta. El futbolista recordó sus primeros pasos y la importancia que tuvieron las canchas de barrio y los torneos escolares.

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“En las canchas del barrio, en el colegio, en los intercolegiados, me sirvieron mucho para luego ir a Envigado, y muy feliz”, recordó.

Arcila también reveló cómo llegó al conjunto antioqueño: “Una veeduría del papá de James me escogió entre unos jugadores en el Tolima y me llevó a Envigado”.

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Sobre la decisión del técnico de darle minutos, destacó la paciencia del grupo y la experiencia del entrenador: “El profe tiene una muy buena idea en la cabeza con todos. Nosotros nos esperamos hasta el último momento porque hay que respetar los momentos. El profe es experimentado en esto y él supo cuándo era el momento, y le respondimos de la mejor manera”.

Finalmente, reconoció los nervios propios de representar por primera vez a Colombia: “Representar a un país siempre te da nerviosismo, esas cosquillitas, pero cuando entras al campo ya se quita todo y es morir por nuestros compañeros”.

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