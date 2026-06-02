Junior, de la mano de Luis Muriel, goleó 3-0 a Nacional en la ida de la final de Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla sueña en grande. Este martes 2 de junio, dio un gran paso en busca de conseguir el bicampeonato en el fútbol colombiano. Recordemos que es el vigente 'rey', tras haber derrotado a Deportes Tolima en diciembre de 2025. Ahora, en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026, venció 3-0 a Atlético Nacional, en el estadio Romelio Martínez, acercándose a la estrella número 12. Eso sí, cualquier cosa puede pasar en el fútbol y falta el encuentro de vuelta.

Los dirigidos por Alfredo Arias saltaron a la cancha decididos a llevarse por delante al rival y lo consiguieron. Tan solo siete minutos les bastó para poner el 1-0, por intermedio de Bryan Castrillón. Cristian Barrios recibió por el costado, se perfiló, sacó un potente remate y el arquero, Harlen Castillo, dio un rebote corto. Dicha situación fue aprovechada por Castrillón, que estuvo atento, y definió de primera, inflando las redes y prendiendo la fiesta en los miles de hinchas.

Lejos de conformarse con ello, el 'tiburón' fue por más y sometió al 'verdolaga' en cada una de sus líneas. Y es que el conjunto antioqueño nunca generó una clara opción de peligro en el área del local. Fue así como el segundo tanto se hizo inevitable y, luego de una excelente acción individual de Jhomier Guerrero, Luis Fernando Muriel dijo presente. Pase atrás del lateral y definición de primera intención para el 2-0 parcial, desatando la algarabía en los presentes.

'Baldado de agua fría' para Atlético Nacional, que no encontraba los caminos y eso se vio reflejado en lo que restaba del duelo. Cuando recién empezaba la parte complementaria, Luis Muriel cayó en el área por un contacto de César Haydar y, aunque hubo reclamos de todos en el cuadro 'paisa', el árbitro, Carlos Ortega, sancionó penalti, no recibió el llamado del VAR y se mantuvo en su decisión. Muriel asumió la responsabilidad, cobró con clase y puso el 3-0 definitivo.



Luis Muriel celebra un gol en la final de la Liga BetPlay I-2026, entre Junior y Nacional Colprensa

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Pero hablando de polémicas, hubo una que se presentó al minuto 16 por una dura infracción de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos. El juez central le mostró tarjeta amarilla al defensa central, mientras que en el 'verdolaga' pedían la expulsión. Analistas arbitrales como José Borda y 'El VAR Central' coincidieron en que era roja. Sin embargo, no fue así y el 'tiburón' continuó con los once jugadores en el terreno de juego. Fue una jugada que pudo haber cambiado todo.

Ahora, el compromiso de vuelta se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, el próximo lunes 8 de junio, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia). Allí, se va a conocer al campeón de la Liga BetPlay I-2026. Por un lado, Junior de Barranquilla sueña con el bicampeonato y así bordar la estrella 12 en su escudo; por el otro, Atlético Nacional quiere salvar el semestre, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana en fase previa, y lograr la estrella número 19.