Universidad de Chile vs Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali femenino quiere instalarse en la siguiente ronda de la Copa Libertadores Femenina. Las 'azucareras' se enfrentan este jueves a Universidad de Chile, en compromiso válido por la tercera jornada de la fase de grupos del certamen de la Conmebol.

Las bicampeonas de la Liga femenina colombiana lideran la zona D con cuatro puntos, producto de su victoria 1-0 sobre Nacional de Uruguay y la igualdad a un tanto contra Libertad de Paraguay. En el caso de su rivales de turno, son terceras con dos enteros.

A la misma hora que rivalizarán 'azucareras' y las de la 'U' medirán fuerzas Libertad y Nacional, que intentarán hacer lo propio en el campo de juego del Estadio Nuevo Francisco Urbano.



Jugadoras del Deportivo Cali festejan el gol que le marcaron a Libertad en la Copa Libertadores femenina. X de @LibertadoresFEM

Cali vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

En ese orden de ideas, este compromiso se llevará a cabo este jueves 9 de octubre en la cancha del Estadio Florencio Sola, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Banfield. La pelota rodará a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Dicho encuentro lo podrán ver EN VIVO por TV en 'Pluto TV' y además en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, los golazos, jugadas virales y la crónica.



Más detalles de la Copa Libertadores Femenina 2025

Luego de la jornada de jueves, los mejores dos de cada zona clasificarán a cuartos de final, en una fase que se disputará entre el 11 y 12 de este mes en un camino hacia la final, que será el 18 del mes corriente en el Estadio Florencio Sola.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se disputa desde 2009 tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco coronaciones, Sao José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la conquistaron en una oportunidad.