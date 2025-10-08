Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Universidad de Chile vs Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile vs Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali buscará certificar su paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Universidad de Chile, este jueves. ¡Prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali femenino festejando un gol en la Copa Libertadores Femenina 2025.
Deportivo Cali femenino festejando un gol en la Copa Libertadores Femenina 2025.
X de @CaliFemenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad