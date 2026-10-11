Santa Fe, a cuartos de final en Copa BetPlay tras superar en los penaltis a Fortaleza

Santa Fe y Fortaleza definieron este sábado, a partido único, su paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. Fue un compromiso en el estadio Municipal de Mosquera que tuvo de todo: goles, buenas jugadas, atajadas importantes, lesionados, y hasta penaltis.

Finalmente, el tablero se inclinó a favor de los 'leones', que se impusieron 9-8 en los cobros desde el punto blanco, luego del 2-2 en el tiempo regular. En la próxima ronda, Santa Fe se enfrentará al Once Caldas.

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¿Cómo se presentó el compromiso?

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De entrada, fue el primer campeón del fútbol colombiano el que intentó imponer condiciones en el terreno de juego, teniendo a Kilian Toscano, Alexis Zapata y a Hugo Rodallega como sus jugadores más revulsivos en el frente de ataque.



Dichos futbolistas, cuando se juntaron, causaron peligro al pórtico de los ‘amix’ defendido por Williams Barlasina. Además, la pelota quieta, con ‘Hugol’, también fue otra variante para los dirigidos por Pablo Repetto.

La formación titular de Santa Fe vs. Fortaleza por Copa BetPlay. Foto oficial de Santa Fe

Mientras que Fortaleza le apostó a un juego vertical y punzante, teniendo como ‘arma’ al mexicano Teun Wilke.

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Pero fue Santa Fe el que abrió el marcador en el Municipal de Mosquera por intermedio de Rodallega. El experimentado delantero vallecaucano aprovechó un buen pase atrás, y dentro del área, remató para vencer a Barlasina. El 1-0 se subió al tablero, a los 19’.

No obstante, Fortaleza, después de acercarse con peligro al arco de Weimar Asprilla, estableció el 1-1 antes de que concluyera la primera parte. Wilke, de un certero cabezazo, puso a celebrar a los ‘atezados’.

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Para la parte complementaria, Santa Fe ‘pegó’ de inicio y anotó el 2-1 en el marcador. Tras un pase filtrado, entre líneas, la esférica le quedó servida a Luis Palacios, quien, tras controlar el útil, definió a la salida del golero rival.

Sin embargo, tiempo más tarde, los conducidos por Diego Arias volvieron a igualar la contienda. Remate desde afuera del área y Asprilla dio rebote, mismo que fue capitalizado por el argentino Franco Pulicastro para la euforia de Fortaleza.

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El reloj corrió y los ‘amix’ se hicieron con el balón y generaron alerta con Wilke. El mexicano causó estragos constantes, pero sin la suerte en el último cuarto de cancha.

Santa Fe se impuso a Fortaleza en la Copa BetPlay y avanzó a cuartos de final. Foto oficial de Santa Fe

Luego, el duelo cayó en un bache y los equipos aprovecharon para hacer modificaciones. Fue hasta los minutos finales que volvieron a acercarse al pórtico adversario. No obstante, el marcador no se movió y el paso a los cuartos de final se definió en la famosa ‘ruleta rusa’, y en esta misma, fue más efectivo Santa Fe.

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Así fueron los penaltis: