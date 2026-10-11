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A qué hora juega HOY América vs. Medellín y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali e Independiente Medellín se enfrentan por la fecha 14 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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América vs. Medellín.
América vs. Medellín.
COLPRENSA.

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano culmina este domingo 11 de octubre con el partido entre América de Cali e Independiente Medellín, en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.

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La última vez que escarlatas y poderosos se enfrentaron en Cali fue el pasado 27 de noviembre de 2025 por la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga II-2025. América ganó 2-1 con goles de Tilman Palacios y Adrián Ramos. Para Medellín descontó Brayan León.

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Los escarlatas llegan a este encuentro como líderes en la tabla de posiciones con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y apenas una derrota. A falta de siete juegos para culminar su etapa en la fase del todos contra todos, el conjunto del Valle del Cauca prácticamente ya tiene el tiquete en los playoffs.

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Los dirigidos por David González vienen de vencer 2-1 a llaneros en Villavicencio, con goles de Daniel Valencia y Cristian Tovar.

La campaña del América ha sido superlativa y los números así lo demuestran. Son el equipo más goleador con 24 anotaciones y a la par tienen la valla menos vencida con apenas siete tantos recibidos.

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Así llega Independiente Medellín

El poderoso de la montaña no llega en su mejor momento, y de hecho en el ambiente del equipo se habla de días claves para la continuidad del director técnico Amaranto Perea. Los antioqueños vienen de perder 1-0 en el Atanasio Girardot con Independiente Santa Fe. Sin embargo, lo más preocupante es que acumulan tres juegos al hilo sin ganar.

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Por fortuna, Medellín tuvo un buen comienzo de liga y actualmente se encuentra ubicado en la séptima casilla con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Hora y dónde ver América de Cali vs. Independiente Medellín

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Fecha: sábado 10 de octubre.
Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.
Transmisión: televisión cerrada.

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