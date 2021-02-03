Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Francisco Meza

Francisco Meza

Futbolista profesional colombiano, actual defensa central del Tigres UANL

  • Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Foto: Colprensa.
    Exclusivo
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental

    El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.

  • Plantilla del Deportivo Cali.
    Plantilla del Deportivo Cali.
    Foto: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Cali y dos nuevos jugadores para pelear en 2024: uno de ellos es internacional

    Este miércoles y a días de celebrar la Navidad, el equipo vallecaucano suma nuevas fichas para su nómina de cara a la temporada 2024.

  • Francisco-Meza.jpg
    Francisco Meza, jugador de Santa Fe.
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    'El buen hijo vuelve a casa': Francisco Meza ya es nuevo jugador de Independiente Santa Fe

    El defensor central fue presentado, este miércoles, y continuará su puesta a punto para debutar en esta Liga del fútbol colombiano.

  • 339112_Francisco Meza
    Francisco Meza. Foto: Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Francisco Meza no seguirá en Tigres de México: el club le dio una cálida despedida

    El defensor barranquillero no continuará con el elenco felino y se va dejando una gran imagen, en el equipo regiomontano, en el cual se encontraba desde 2016.

  • 339116_Francisco Meza
    Francisco Meza, defensor colombiano de Tigres, de México. Foto: Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Francisco Meza se despide de Tigres, de México: el presidente confirmó su salida

    El defensor central colombiano culminó contrato tras casi 6 años en el equipo, en el que las lesiones no lo han dejado brillar y tener continuidad.

  • 338764_francisco_meza_110620_afpe.jpg
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Francisco Meza lo lamenta una vez más: nueva rotura de ligamento cruzado, con Tigres

    El futbolista colombiano que milita en México, sufrió nuevamente esta lesión, que lo dejará mínimo seis meses afuera.

  • 338764_francisco_meza_110620_afpe.jpg
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Francisco Meza se ganó la confianza del técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera y seguirá en Tigres

    El defensor colombiano estuvo en duda para continuar con el equipo universitario, pero convenció al entrenador y cumplirá su contrato.

  • 339112_Francisco Meza
    Francisco Meza. Foto: Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Francisco Meza, a toda máquina y con la intención de llenar la retina de Miguel Herrera, DT de Tigres

    El central quiere ganarse la confianza del DT Miguel Herrera, pese a que tiene ofertas para ir a los Bravos de Juárez.

  • Fichajes de los jugadores colombianos
    Rumores y fichajes de los jugadores colombianos en el exterior y local
    Colprensa / Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Duván Vergara, Falcao García, Stefan Medina y Miguel Borja, en los rumores del mercado

    Varios de nuestros futbolistas comienzan a estar en la lupa de otros clubes, en busca de nuevos aires de cara al segundo semestre de 2021.

  • Tigres celebración Mundial de Clubes
    Los jugadores de Tigres celebrando la clasificación a la final del Mundial de Clubes
    Tigres Oficial
    Gol Caracol

    Tigres, con sus colombianos a bordo, se pone una cita con la historia: vencer al Bayern Múnich

    En la final del Mundial de Clubes, el equipo mexicano tendrá disponible a Francisco Meza, Luis Quiñones y Julián Quiñones; quienes esperan ser titulares.

CARGAR MÁS
Lo más visto
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP
Gol Caracol

Kylian Mbappé causa preocupación en Real Madrid, antes de crucial partido contra Manchester City

Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City por la Champions League, pero previo a que ruede el balón, Kylian Mbappé tiene a los 'merengues' con incertidumbre.

Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
AFP
Gol Caracol

Irán rechazó que partido contra Egipto del Mundial 2026 celebre el 'Orgullo LGBTQ+'; "es irracional"

Desde la Federación de Fútbol de Irán aseguraron que impugnarán esta decisión. Hay que indicar que en virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas.

América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
X de @AmericadeCali
Fútbol Colombiano

América pasó en blanco este 2025 en el fútbol colombiano y un primer jugador confirmó su salida

Dicho jugador vistió los colores del América por varios años, y al dar conocer esta noticia, lo llenó de tristeza y melancolía. ¡Entérese de quién se trata!

Erling Haaland, delantero del Manchester City.
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
AFP
Gol Caracol

"Erling Haaland es increíble"; desde el Real Madrid ponen en marcha un plan para frenarlo

Manchester City visita este miércoles al Real Madrid en una nueva jornada de Champions League, y desde los 'merengues' reconocieron las cualidades de Erling Haaland.

Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
AFP
Gol Caracol

En Arabia Saudita le 'echan un ojo' a Mohamed Salah, ante conflicto con el Liverpool

Mohamed Salah explotó por su suplencia en Liverpool, desatando una tormenta en las toldas de los 'reds'. Ahora, desde tierras árabes intenta aprovechar esta tensión.

Estadio Pedro Bidegain donde juega San Lorenzo.
Estadio Pedro Bidegain donde juega San Lorenzo.
AFP
Gol Caracol

Escándalo en el fútbol argentino; allanan la sede de la AFA y de 18 clubes simultáneamente

La noticia la registraron este martes los principales medios de Argentina y se esperan pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas. Se sacuden varios equipos grandes.

Linda Caicedo, lesionada en partido de Champions League contra el PSG.jpg
Linda Caicedo, lesionada en partido de Champions League.
Foto: Real Madrid.
Colombianos en el exterior

A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Real Madrid vs. Wolfsburgo, por Champions League femenina

Este martes, Linda Caicedo y compañía afrontan un duro reto en el Alfredo Di Stéfano ante un rival que es dos veces campeón de Europa. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Real Madrid perdió en la Liga contra Celta de Vigo. Ahora espera recuperarse contra el City en la Champions.
Real Madrid perdió en la Liga contra Celta de Vigo. Ahora espera recuperarse contra el City en la Champions.
Getty
Gol Caracol

"No es culpa del entrenador, no jugamos a nuestro nivel"; ante mal momento del Real Madrid

Un jugador del Real Madrid salió en defensa de Xabi Alonso y aseguró que la falta de resultados positivos es culpa de ellos. Esperan levantarse contra el Manchester City.