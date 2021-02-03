Gol Caracol Francisco Meza
Francisco Meza
Futbolista profesional colombiano, actual defensa central del Tigres UANL
Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental
El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.
Cali y dos nuevos jugadores para pelear en 2024: uno de ellos es internacional
Este miércoles y a días de celebrar la Navidad, el equipo vallecaucano suma nuevas fichas para su nómina de cara a la temporada 2024.
'El buen hijo vuelve a casa': Francisco Meza ya es nuevo jugador de Independiente Santa Fe
El defensor central fue presentado, este miércoles, y continuará su puesta a punto para debutar en esta Liga del fútbol colombiano.
Francisco Meza no seguirá en Tigres de México: el club le dio una cálida despedida
El defensor barranquillero no continuará con el elenco felino y se va dejando una gran imagen, en el equipo regiomontano, en el cual se encontraba desde 2016.
Francisco Meza se despide de Tigres, de México: el presidente confirmó su salida
El defensor central colombiano culminó contrato tras casi 6 años en el equipo, en el que las lesiones no lo han dejado brillar y tener continuidad.
Francisco Meza lo lamenta una vez más: nueva rotura de ligamento cruzado, con Tigres
El futbolista colombiano que milita en México, sufrió nuevamente esta lesión, que lo dejará mínimo seis meses afuera.
Francisco Meza se ganó la confianza del técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera y seguirá en Tigres
El defensor colombiano estuvo en duda para continuar con el equipo universitario, pero convenció al entrenador y cumplirá su contrato.
Francisco Meza, a toda máquina y con la intención de llenar la retina de Miguel Herrera, DT de Tigres
El central quiere ganarse la confianza del DT Miguel Herrera, pese a que tiene ofertas para ir a los Bravos de Juárez.
Duván Vergara, Falcao García, Stefan Medina y Miguel Borja, en los rumores del mercado
Varios de nuestros futbolistas comienzan a estar en la lupa de otros clubes, en busca de nuevos aires de cara al segundo semestre de 2021.
Gol Caracol
Tigres, con sus colombianos a bordo, se pone una cita con la historia: vencer al Bayern Múnich
En la final del Mundial de Clubes, el equipo mexicano tendrá disponible a Francisco Meza, Luis Quiñones y Julián Quiñones; quienes esperan ser titulares.