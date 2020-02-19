Síguenos en:
Gol Caracol  / Luis Manuel Seijas

Luis Manuel Seijas

  • Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Foto: Colprensa.
    Exclusivo
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental

    El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.

  • 315270_luis_manuel_seijas_200619_afp_e.jpg
    Luis Manuel Seijas, volante de la Selección de Venezuela FOTO: AFP
    Selección Colombia

    Colombia vs. Venezuela: ¡Ojo con Juan Fernando Quintero!, el pedido de Luis Manuel Seijas

    Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores clave que tiene la Selección Colombia para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

  • Luis Manuel Seijas, exfutbolista venezolano
    Luis Manuel Seijas, exjugador venezolano e ídolo de Santa Fe - Foto: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas: “Los Santa Fe vs. América siempre son de buen ambiente en El Campín”

    Uno de los ídolos recientes de Santa Fe, el venezolano Luis Manuel Seijas, habló con Gol Caracol del presente de los ‘cardenales’ y el clásico de rojos de este martes.

  • 310620_Luis Manuel Seijas
    Luis Manuel Seijas, mediocampista venezolano de Santa Fe. Foto: Colprensa.
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas y el mensaje de corazón con el que anunció su retiro del fútbol

    En las redes sociales, el venezolano Luis Manuel Seijas escribió unas palabras conmovedoras, justo cuando tomó la decisión. Jugó con buen suceso en Santa Fe.

  • 291207_luismanuelseijassantafe081118afpe.jpg
    Luis Manuel Seijas, jugador de Santa Fe. Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas firmó el adiós: se despidió agradecido de Independiente Santa Fe

    El mediocampista venezolano cerró su tercer ciclo con el conjunto 'cardenal'. Recordemos que había regresado en 2018.

  • 310582_Luis Manuel Seijas
    Luis Manuel Seijas, mediocampista venezolano de Santa Fe. Foto: Colprensa.
    Gol Caracol

    Luis Manuel Seijas será titular con Santa Fe que recibe a Fluminense, en Armenia

    El cuadro ‘cardenal’ jugará su segundo partido del torneo internacional frente a los cariocas. Ambos equipos igualaron en su primera salida.

  • 331432_Ómar Pérez
    Ómar Pérez. Foto: Getty Images
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe y los 80 jugadores más importantes de sus 80 años, según sus hinchas

    La cuenta de seguidores de los 'cardenales' @DatosSantafe publicó este domingo una infografía con los futbolistas más recordados del club.

  • América Santa Fe
    Acción de juego del partido entre América vs. Santa Fe
    Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas: "Todavía quedan 90 minutos y si América ya se siente campeón, mejor"

    Así lo expresó el volante venezolano luego de la dura derrota en el estadio Pascual Guerrero este domingo, en la ida del final del fútbol colombiano.

  • Luis Manuel Seijas
    Luis Manuel Seijas espera los resultados de los exámenes para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas.
    Dimayor.
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas: “La lesión no fue tan grave como se esperaba, pero temimos lo peor”

    Así lo expresó el mediocampista de Santa Fe este viernes a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ luego de sufrir un golpe en su rodilla en el partido contra Medellín.

  • 310620_Luis Manuel Seijas
    Luis Manuel Seijas, mediocampista venezolano de Santa Fe. Foto: Colprensa.
    Fútbol Colombiano

    Luis Manuel Seijas se retiró de la cancha por un golpe en la rodilla y preocupa en Santa Fe

    El jugador venezolano sufrió un choque con un rival del Medellín, en el minuto 74, y cayó tendido al campo de juego. Se espera el parte médico.

Lo más visto
Categoría juvenil del Once Caldas.
Categoría juvenil del Once Caldas.
Once Caldas.
Fútbol Colombiano

Once Caldas se codea a nivel internacional: su cantera jugará importante torneo

Pensando en el 2026 y con el objetivo de elevar el rendimiento de sus divisiones inferiores, Once Caldas participará en prestigioso campeonato en el exterior.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Getty Images
Colombianos en el exterior

Real Betis vs. Dinamo Zagreb; hora y dónde ver EN VIVO el duelo por Europa League

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se preparan para importante cita internacional con el cuadro sevillano, que se medirá frente al Dinamo, este jueves, por la Europa League.

Ronald Araujo, uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol en La Liga de España
Ronald Araujo, uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol en La Liga de España
AFP
Gol Caracol

Barcelona hace historia en el fútbol; sorprendente récord le da la vuelta al mundo

El cuadro 'culé', quien recientemente logró destacada victoria en la Champions League; logró destacado récord histórico, que ya da de qué hablar en el fútbol internacional.

Selección México
Selección México sigue sin ganarle a los sudamericanos recientemente - Foto:
AFP
Gol Caracol

Selección de México confirmó importante decisión para el Mundial de 2026

Solo restan de seis meses de cara a la Copa Mundo y la selección mexicana no se anduvo con rodeos y reveló clave determinación.

El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP
Gol Caracol

Mundial 2026: a selección clasificada la vetarían en Estados Unidos; peligran sus figuras

En las últimas horas se conoció reveladora noticia de cara a la Copa del Mundo 2026, que ya empieza a tener sus primeras problemáticas por diferencias políticas.

Real Madrid vs. Manchester City.
Real Madrid vs. Manchester City.
Getty Images.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Manchester City, por la UEFA Champions League

Este miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Manchester City se enfrentarán por la sexta jornada del torneo de clubes más importante del mundo.

Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental
Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental
AFP
Colombianos en el exterior

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY Flamengo vs. Cruz Azul, por la Copa Intercontinental?

Jorge Carrascal y Willer Ditta protagonizarán un duelo de 'titanes', este miércoles 10 de diciembre, por el duelo correspondiente a la Copa Intercontinental 2025.

Balón del fútbol colombiano.
Balón del fútbol colombiano.
COLPRENSA.
Fútbol Colombiano

Todo sobre el nuevo equipo del fútbol colombiano; filosofía, sus nuevos dueños y uniforme

Este miércoles, un equipo de la primera división de nuestro país hizo oficial su cambio de nombre y colores. Acá todos los detalles.

Ivan Toney Inglaterra
Ivan Toney con Selección Inglaterra - Foto:
AFP