Gol Caracol Luis Manuel Seijas
Luis Manuel Seijas
-
Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental
El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.
-
Colombia vs. Venezuela: ¡Ojo con Juan Fernando Quintero!, el pedido de Luis Manuel Seijas
Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores clave que tiene la Selección Colombia para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.
-
Luis Manuel Seijas: “Los Santa Fe vs. América siempre son de buen ambiente en El Campín”
Uno de los ídolos recientes de Santa Fe, el venezolano Luis Manuel Seijas, habló con Gol Caracol del presente de los ‘cardenales’ y el clásico de rojos de este martes.
-
Luis Manuel Seijas y el mensaje de corazón con el que anunció su retiro del fútbol
En las redes sociales, el venezolano Luis Manuel Seijas escribió unas palabras conmovedoras, justo cuando tomó la decisión. Jugó con buen suceso en Santa Fe.
-
Luis Manuel Seijas firmó el adiós: se despidió agradecido de Independiente Santa Fe
El mediocampista venezolano cerró su tercer ciclo con el conjunto 'cardenal'. Recordemos que había regresado en 2018.
-
Gol Caracol
Luis Manuel Seijas será titular con Santa Fe que recibe a Fluminense, en Armenia
El cuadro ‘cardenal’ jugará su segundo partido del torneo internacional frente a los cariocas. Ambos equipos igualaron en su primera salida.
-
Santa Fe y los 80 jugadores más importantes de sus 80 años, según sus hinchas
La cuenta de seguidores de los 'cardenales' @DatosSantafe publicó este domingo una infografía con los futbolistas más recordados del club.
-
Luis Manuel Seijas: "Todavía quedan 90 minutos y si América ya se siente campeón, mejor"
Así lo expresó el volante venezolano luego de la dura derrota en el estadio Pascual Guerrero este domingo, en la ida del final del fútbol colombiano.
-
Luis Manuel Seijas: “La lesión no fue tan grave como se esperaba, pero temimos lo peor”
Así lo expresó el mediocampista de Santa Fe este viernes a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ luego de sufrir un golpe en su rodilla en el partido contra Medellín.
-
Luis Manuel Seijas se retiró de la cancha por un golpe en la rodilla y preocupa en Santa Fe
El jugador venezolano sufrió un choque con un rival del Medellín, en el minuto 74, y cayó tendido al campo de juego. Se espera el parte médico.