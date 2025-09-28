Síguenos en::
Santa Fe empieza a olvidarse de Jorge Bava con triunfo 3-0 sobre La Equidad, en el Campín

Santa Fe empieza a olvidarse de Jorge Bava con triunfo 3-0 sobre La Equidad, en el Campín

Hugo Rodallega, Omar Frasica y Alexis Zapata le anotaron a La Equidad y le dieron la primera victoria a Santa Fe, tras la salida del uruguayo Jorge Bava.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Santa Fe vs. La Equidad.
colprensa.

