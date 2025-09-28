Santa Fe empieza a olvidarse de Jorge Bava con triunfo 3-0 sobre La Equidad, en el Campín

Este domingo 28 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe venció 3-0 a La Equidad, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II 2025. Los goles del encuentro fueron obra del experimentado delantero Hugo Rodallega y los volantes Omar Frasica y Alexis Zapata. Se trata de la primera victoria del 'cardenal' sin Jorge Bava, DT que se marchó el pasado jueves para dirigir a Cerro Porteño de Paraguay.

El árbitro José Ortiz dio el pitazo inicial y el primero en hacer daño fue la visita. A los cinco minutos, Kevin Parra cobró un tiro de esquina y Mateo Rodas metió un cabezazo que fue rechazo por Andrés Mosquera Marmolejo. El local reaccionó con dos intentos de Hugo Rodallega. Al 15' con un remate de larga distancia y al 17' con un cabezazo desviado, tras un tiro libre cobrado por Emmanuel Olivera.

Los aseguradores se siguieron animando, pero sin mayor peligro. Al 21', Juan Castilla probó con un remate desde lejos, pero Marmolejo contuvo.

Santa Fe comenzó a imponer condiciones y se acercó con la misma fórmula. Centro y remate. Alexis Zapata y Christian Mafla fallaron por esa vía al 29' y 46'.

Publicidad

Cuando se acercaba el entretiempo, el 'cardenal' abrió la cuenta. Harold Santiago Mosquera puso un balón en el área y Rodallega no perdonó de cabeza.

Para la segunda parte, los bogotanos insistieron y rápidamente lograron acomodar el marcador. Al 65', Mafla le dio un buen pase a Omar Frasica, quien remató con pierna derecha desde el sector izquierdo del área y puso el segundo gol. Cuatro minutos más tarde, Zapata anotó el tercero con un zurdazo que se coló en el ángulo del arco 'asegurador'.

Publicidad

De ahí en adelante Santa Fe controló el juego, no lo sufrió y se quedó con un triunfo que lo deja en la casilla 7° con 20 puntos. Por su parte, La Equidad aparece en la decimonovena posición con 11 unidades.

Ficha técnica:

Santa Fe: Andrés M. Marmolejo, Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Christian Mafla (Marlon Balanta - 86'), Daniel Torres, Jhojan Torres (Tomás Molina - 46'), Alexis Zapata, Santiago Mosquera (Edward López - 76'), Omar Fernández (Santiago Tamayo - 86') y Hugo Rodallega (Ángelo Rodríguez - 76'). DT: Francisco López.

La Equidad: Eduar Esteban Beltrán, Jean Colorado (Juan Santamaria - 85'), Daniel Mateo Rodas (Brayan Montaño 85'), Carlos Vivas, Yulián Gómez, Joider Micolta (Fabián Chaverra - 66'), Samir Mayo, Dannovi Quiñones, Juan Castilla (Manuel Mónaco - 66'), Kevin Parra (Juan David Valencia - 74') y Jovanny Bolívar. DT: Diego Merino.

Publicidad

Árbitros



Árbitro Central José Ortiz Norte Asistente Nro. 1 Jhon Gallego Caldas Asistente Nro. 2 Jonathan Paniagua Antioquia Cuarto Árbitro Steven Camargo Bogotá VAR Heider Castro Bogotá AVAR Javier Patiño Meta

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Goles: Hugo Rodallega (47'), Omar Frasica (63') y Alexis Zapata (69').