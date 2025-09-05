Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe no se guardó nada y va con lo mejor: convocados para el clásico con Millonarios

Santa Fe no se guardó nada y va con lo mejor: convocados para el clásico con Millonarios

Conscientes de que necesitan ganar para mantenerse entre los ocho, el entrenador Jorge Bava dio a conocer la lista de jugadores de Santa Fe para el clásico capitalino.

Hugo Rodallega (der.) junto a Harold Santiago Mosquera en la final de vuelta de la Liga Betplay I-2025.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:57 p. m.