Santa Fe no se guardó nada y va con lo mejor: convocados para el clásico con Millonarios

Independiente Santa Fe se alista para uno de los partidos más esperados: el clásico capitalino contra Millonarios, válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025. El compromiso se disputará este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que promete llenarse de color, pasión y un ambiente vibrante.

El director técnico, Jorge Bava, entregó la lista de jugadores convocados para este partido, en la que aparecen nombres de experiencia y algunos jóvenes que buscarán hacerse un lugar en el equipo. En la portería estarán Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla, encargados de darle seguridad al arco cardenal.

En la defensa, Bava contará con Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Christian Mafla, Jhon Meléndez y Santiago Tamayo, futbolistas que deberán mostrar solidez frente a un rival que suele ser ofensivo en este tipo de encuentros.

El mediocampo contará con hombres de gran recorrido como Daniel Torres, Ewil Murillo, Omar Fernández, Yairo Moreno, Yilmar Velásquez y Marcelo Meli, además del juvenil Santiago Mora, quien se sigue ganando la confianza del cuerpo técnico. Esta zona será clave para imponer condiciones en el juego y marcar diferencias en la mitad del campo.

En ataque, Santa Fe tendrá a Santiago Mosquera, Edwar López, Angelo Rodríguez, Martín Cuesta y el capitán Hugo Rodallega, quien llega como una de las principales cartas ofensivas para intentar vulnerar la defensa azul. La experiencia de Rodallega y Rodríguez, sumada a la velocidad de López y Mosquera, son las armas con las que el equipo buscará desequilibrar el clásico.

Con este grupo, Santa Fe intentará sumar tres puntos fundamentales para mantener viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Recordemos que el 'león' es el vigente campeón del fútbol colombiano, tras vencer a Independiente Medellín en la final del primer semestre.

Millonarios recibe a Santa Fe en un nuevo clásico por Liga BetPlay II-2025. AFP

Convocados de Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2025