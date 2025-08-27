Santa Fe vs. Once Caldas por Liga BetPlay ll-2025 tiene nueva fecha y horario

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este jueves la reprogramación del partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay II-2025.

El encuentro, que originalmente estaba previsto para disputarse el domingo 31 de agosto a las 8:10 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín, deberá jugarse en una nueva fecha debido a problemas logísticos relacionados con el escenario deportivo.

La razón principal de la modificación obedece a los dos conciertos programados de Silvestre Dangond los días 29 y 30 de agosto en el 'coloso de la 57'. La magnitud del evento obligó a la Dimayor a cambiar el día del compromiso, ya que el desmonte de la infraestructura del escenario no alcanzaría a estar listo para el domingo.



¿Cuándo se jugará el partido Santa Fe vs. Once Caldas?

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Once Caldas, por la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

A través de un comunicado oficial, la Dimayor informó la nueva programación del encuentro:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que el partido entre Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF, válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, será reprogramado. El partido se jugará el lunes 1 de septiembre a las 7:30 p. m. en el estadio El Campín. Esta decisión se toma por motivos de fuerza mayor, ya que no será posible contar con la totalidad del desmonte del concierto programado para el fin de semana”.



¿Cómo llega Santa Fe para este encuentro?

El conjunto 'cardena'l dirigido por Jorge Bava afronta este compromiso tras una dura derrota frente a Fortaleza CEIF, que lo superó 2-0 en el estadio Metropolitano de Techo. Esa caída frenó el buen momento que venía mostrando Santa Fe y generó cuestionamientos sobre la regularidad del equipo en el torneo.

Por su parte, Once Caldas llega al compromiso urgido de puntos, pues ocupa el último lugar de la clasificación con apenas tres unidades en ocho fechas. En su más reciente presentación, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera empató 1-1 contra Deportes Tolima en el estadio Palogrande, un resultado que no logró aliviar la difícil situación del club manizaleño.