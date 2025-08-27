Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Once Caldas por Liga BetPlay ll-2025 tiene nueva fecha y horario

Santa Fe vs. Once Caldas por Liga BetPlay ll-2025 tiene nueva fecha y horario

La Dimayor ajustó la programación del partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2025, tras inconvenientes logísticos en el estadio que afectaron la fecha inicialmente prevista.

Independiente Santa Fe y Once Caldas se enfrentaron por la fecha 5 del cuadrangular B de la Liga BetPlay I-2025
Independiente Santa Fe y Once Caldas se enfrentaron por la fecha 5 del cuadrangular B de la Liga BetPlay I-2025
Colprensa
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 27, 2025 11:52 a. m.