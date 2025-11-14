Santa Fe ya tendría listo a su nuevo entrenador; prensa extranjera lo da como un hecho

Por la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe selló su clasificación a los cuadrangulares semifinales tras imponerse 1-0 a Alianza FC, con un tanto de Harold Santiago Mosquera en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De esta manera, el vigente campeón de Colombia tendrá la oportunidad de defender el título obtenido en el semestre anterior bajo la dirección técnica del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien a mitad de campeonato dejó el club tras aceptar una oferta para dirigir a Cerro Porteño de Paraguay.

¿Santa Fe ya tiene nuevo entrenador?

Desde la salida de Jorge Bava del banquillo técnico ‘cardenal’, 'Pacho' López se hizo cargo del equipo y, pese a algunos resultados adversos, logró clasificarlo a la fiesta de fin de año, instancia en la que Santa Fe buscará bordar en su escudo la estrella número 11.

No obstante, la directiva del cuadro ‘cardenal’, en cabeza de su presidente Jorge Méndez, está en la búsqueda de un nuevo entrenador. Han sonado nombres de estrategas uruguayos como Jorge ‘Polilla’ da Silva, Pablo Peirano y Pablo Repetto.

En las últimas horas se reveló el técnico que tomaría las riendas de Santa Fe. De acuerdo con la información del periodista Sebastián Giovanelli, la dirigencia del conjunto capitalino se habría decantado por Pablo Repetto, de 51 años, quien precisamente dirigió por última vez en Colombia en 2024, cuando estuvo al frente de Atlético Nacional.

“Se avanzó en Bogotá para que Pablo Repetto sea el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. Todavía no está confirmado, pero seguramente entre hoy y el lunes llegará la resolución, pero ya es bastante ‘vox populi’ que Pablo Repetto es candidato para dirigir a Santa Fe”, dijo Giovanelli durante el programa ‘La Manada de Fútbol’.

Recorrido de Pablo Repetto

Como entrenador, Pablo Repetto ha tenido una dilatada carrera en equipos de su país como Fénix, Cerro, Defensor Sporting y Nacional. En el exterior ha dirigido a Blooming de Bolivia, Independiente del Valle de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Baniyas Club de Emiratos Árabes Unidos, Santos Laguna de México y Atlético Nacional.



¿Rivales de Santa Fe en los cuadrangulares?

A la espera de una oficialización, todo parece indicar que el entrenador asumirá el cargo desde 2026, ya que Francisco López estará al frente del equipo durante los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Santa Fe integrará el grupo B, en el que se medirá ante Deportes Tolima, Fortaleza y Atlético Bucaramanga.