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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen primeros videos de peleas en Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo, entre hinchas

Se conocen primeros videos de peleas en Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo, entre hinchas

Este domingo hubo momentos de incertidumbre en el estadio La Independencia, de Tunja, por desmanes entre hinchas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo. Hay detalles de lo sucedido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Boyacá Chicó vs Cúcuta Tunja peleas
Peleas en Tunja en partido de Boyacá Chicó vs Cúcuta
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El partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se vio empañado y detenido por varios minutos luego de la pelea entre hinchas de los dos equipos en el estadio La Independencia de Tunja.

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Y van pasando los minutos y se van conociendo videos de lo sucedido en la tribuna occidental del escenario deportivo en suelo boyacense, con enfrentamientos fuertes entre los seguidores de ambos elencos, y en los que se ve que algunos barristas llevan cuchillos, machetes y más objetos cortopunzantes.

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De hecho, en los contenidos publicados en redes sociales se puede ver que algunos hinchas del Cúcuta Deportivo pasan con sillas del estadio en Tunja, para defenderse y algunos para lanzarlos.

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Por supuesto, hubo angustia e incertidumbre en La Independencia, ya que en la tribuna occidental había personas con niños, familiares de jugadores y cuerpo técnico, quienes se mostraron con miedo durante los minutos que duraron estos desmanes.

Luego, hubo intervención de la Policía Nacional, y hasta intervinieron los miembros del ESMAD, para restablecer el orden en el recinto, y que pudiera seguir el partido de Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo.

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Acá los videos de peleas en Tunja en Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo:

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