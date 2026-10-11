Se conocen primeros videos de peleas en Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo, entre hinchas

El partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se vio empañado y detenido por varios minutos luego de la pelea entre hinchas de los dos equipos en el estadio La Independencia de Tunja.

Y van pasando los minutos y se van conociendo videos de lo sucedido en la tribuna occidental del escenario deportivo en suelo boyacense, con enfrentamientos fuertes entre los seguidores de ambos elencos, y en los que se ve que algunos barristas llevan cuchillos, machetes y más objetos cortopunzantes.

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De hecho, en los contenidos publicados en redes sociales se puede ver que algunos hinchas del Cúcuta Deportivo pasan con sillas del estadio en Tunja, para defenderse y algunos para lanzarlos.

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Por supuesto, hubo angustia e incertidumbre en La Independencia, ya que en la tribuna occidental había personas con niños, familiares de jugadores y cuerpo técnico, quienes se mostraron con miedo durante los minutos que duraron estos desmanes.



Luego, hubo intervención de la Policía Nacional, y hasta intervinieron los miembros del ESMAD, para restablecer el orden en el recinto, y que pudiera seguir el partido de Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo.

Acá los videos de peleas en Tunja en Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo:

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. pic.twitter.com/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026