Se filtró bajada de caña de 'Teo' Gutiérrez a Michael Rangel; hasta le dijo 'pelao'

Por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla se reencontró con la victoria tras la caída sufrida en la jornada anterior frente a Millonarios. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el conjunto dirigido por Alfredo Arias goleó 4-0 a Llaneros, que poco pudo hacer frente a la contundencia del cuadro ‘tiburón’.

Los goles de Guillermo Paiva, Jhonier Guerrero, Óscar Cabezas en propia puerta y Steven Rodríguez sellaron una presentación convincente del Junior, que recuperó terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, más allá del resultado, lo que se robó la atención fue un cruce verbal entre dos delanteros con pasado en el mismo club: Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

¿Qué le dijo ‘Teo’ a Rangel?

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

El episodio se registró en la transmisión televisiva, justo en el momento en que Teófilo Gutiérrez se disponía a ingresar al terreno de juego para disputar el segundo tiempo. En la zona de ingreso, el ídolo del Junior se encontró con Michael Rangel, actual atacante de Llaneros, y allí se dio un intercambio de palabras que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Gutiérrez, visiblemente molesto, le lanzó varias frases al delantero santandereano, recordándole su paso por Junior: “Estás hablando mucha mondá y aquí duraste cuatro años y cobraste bien, papi… Así que qué mondá vas a hablar, cierra el culo, marica”.

Rangel no se quedó callado y respondió: “Y cuando vine, ¿qué fue lo que pasó, maricón?”. Acto seguido, ‘Teo’ replicó con otra frase: “Te hice campeón, te hice campeón dos veces, ‘pelao’”.

El cruce, que quedó captado por los micrófonos y cámaras de la transmisión oficial, generó comentarios entre la prensa y los aficionados, quienes recordaron que ambos coincidieron en el plantel rojiblanco durante etapas pasadas.

Teo bajándole caña a Rangel por haber hablado verga con la prensa, el mejor pic.twitter.com/cq6DjD81Ue — Jesús (@jesusparejo1) September 2, 2025

Números de Michael Rangel en Junior

Michael Rangel, de 34 años, vistió la camiseta del Junior en dos etapas distintas. En total, disputó 67 partidos oficiales entre Liga, Copa y torneos internacionales, acumulando 3.181 minutos en cancha. Su aporte ofensivo se tradujo en 18 goles y 2 asistencias, números que le permitieron ser una alternativa importante en el frente de ataque.

Durante su estadía en Barranquilla, el delantero santandereano celebró tres títulos: dos de Liga BetPlay y una Superliga, lo que lo convirtió en parte de una etapa exitosa del club.