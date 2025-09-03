Publicidad

Fútbol Colombiano

Se filtró bajada de caña de 'Teo' Gutiérrez a Michael Rangel; hasta le dijo 'pelao'

Junior de Barranquilla goleó a Llaneros en el Metropolitano, pero la atención también se centró en el cruce verbal entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel durante el encuentro.

Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel tuvieron pelea en Junior vs. Llaneros
Captura @jesusparejo1/X
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:17 a. m.